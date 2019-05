Kozlov – Zřejmě milovník dovolených u vody si vyhlédl obytnou maringotku v Kozlově. Do ní se následně vloupal a odnesl si odtamtud potřeby na kempování a rybářské vybavení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

„Policisté z obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí pátrají po neznámém pachateli, který se v katastrálním území obce Kozlov vloupal do obytné maringotky. K činu došlo v době od začátku letošního května do neděle 19. května. Pachatel násilím vnikl do vnitřních prostorů, odkud následně odcizil věci na kempování a rybářské vybavení,“ potvrdila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.