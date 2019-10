Pachatel odcizil peněženku, ve které byly kromě finanční hotovosti uloženy osobní doklady a platební karta. Krádeží způsobil škodu za necelých pět tisíc korun, další škoda vznikla majiteli poškozením vozidla,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Dodala, že místo policisté ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a po pachateli pátrají.

Policisté v této souvislosti opět připomínají, že v autě by lidé neměli nechávat žádné cennosti. „Automobil není vhodné místo k zanechání peněženek, mobilních telefonů, notebooků, kabelek a jakýchkoli jiných obdobných věcí. Při opuštění vozidla by si majitel měl tyto věci odnést s sebou. Je nutné myslet také na to, že při krádeži mobilního telefonu, notebooku či tabletu se může pachatel dostat k soukromým materiálům jejich uživatele,“ doplnila mluvčí s tím, že velmi důležité je také nemít nikde napsaný PIN kód k platební kartě, zejména pak přímo v blízkosti této karty.