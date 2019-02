Havlíčkův Brod – Okresní soud v Havlíčkově Brodě ve čtvrtek začal projednávat přečin způsobení úpadku, kterého se dopustil brodský podnikatel František Holas.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Ten provozoval na náměstí v Havlíčkově Brodě dva obchody se sportovním vybavením. V případě odsouzení hrozí obžalovanému Holasovi trest vězení od šesti měsíců do pěti let.

Státní zástupce Lukáš Vodička obžaloval Holase za to, že již od roku 2010 si půjčoval od různých lidí peníze, i když věděl, že jeho podnikání je v úpadku.

„Obžalovaný si byl již v roce 2007 vědom toho, že v podnikání se mu nedaří a měl by vyhlásit insolvenci. To však učinil až v roce 2013," uvedl v obžalobě Vodička. Ten dodal, že Holas si od roku 2010 vzal několik půjček od různých lidí a úvěrových společností, které však neuvedl v účetnictví firmy a peníze do této doby věřitelům nesplatil. „Celkem způsobil škodu za více než čtrnáct milionů korun," podotkl Vodička.

Peníze obžalovanému Holasovi půjčil například i zesnulý hokejista Josef Vašíček, a to více než tři miliony korun. Mezi věřiteli je i havlíčkobrodský podnikatel Martin Hejkal.

Holas se však včera u soudu hájil tím, že peníze vložil jako osobní vklad do podnikání a nemusel je tedy uvést v účetnictví firmy. „Podnikat jsem začal již v roce 1991 a vždy se mi velmi dařilo. Měl jsem dvacet čtyři zaměstnanců a obchod i nadále rostl. V letech 2006 až 2008 však přišla hospodářská krize a později se uzavřelo kvůli plánované rekonstrukci i havlíčkobrodské náměstí. Díky tomu se ze stotisícových tržeb staly desetitisícové a přišly problémy," řekl Holas. Ten pokračoval, že také vlastnil hned několik nemovitostí, které mu zároveň sloužily jako pojistka.

Soudkyně Hana Doubková však obžalovaného upozornila na to, že všechny nemovitosti z více než osmdesáti procent patřily bankám. „Nemovitostmi jste tedy nemohl ručit svým věřitelům," zdůraznila Doubková. Holas však konstatoval, že ve skladech obchodů měl zboží za miliony korun.

Doubková se také opakovaně obžalovaného ptala na to, proč nevyhlásil insolvenci už v roce 2007, když věděl, že podnikání směřuje do úpadku. „Chtěl jsem vše ještě zachránit. V podnikání mohou kdykoliv přijít těžké chvíle, takže jsem se snažil prodej zefektivnit tím, že jsem propouštěl zaměstnance a snižoval náklady," popsal Holas.

Ten dodal, že také odprodal cyklistický obchod a snažil se vše vrátit do původních kolejí.

Holas si však i nadále půjčoval peníze od dalších věřitelů, a těm neřekl, že je již zadlužen. Podle vypracovaného znaleckého posudku je také jasné, že nedojde k uspokojení všech pohledávek, jelikož obžalovaný nemá dostatek majetku.

Holas také u soudu potvrdil, že většina věřitelů jsou jeho dlouhodobí známí a s každým se vždy dohodl individuálně. Většině lidí však peníze dosud nevrátil.

Ve čtvrtek u soudu vypovídaly také jako svědkyně Holasova manželka a dcera. Ty shodně uvedly, že do chodu obchodu nezasahovaly a o některých půjčkách věděly.

Veronika Holasová, dcera obžalovaného, mimo jiné řekla, že otec si vždy půjčoval peníze na podnikání od bank, ale teprve v roce 2010 si začal půjčovat vysoké částky.

Soudkyně Doubková také vyslechla obě účetní obžalovaného. Ty uvedly, že o půjčkách nevěděly a peníze účetnictvím neprošly.

Podle jednoho z poškozených Arnošta Štrause, obžalovaný ze začátku peníze splácel podle dohodnutého splátkového kalendáře.

„Později však nastaly komplikace a následně Holas již nesplácel vůbec nic," řekl Štraus s tím, že obžalovaný mu dluží více než šest set tisíc korun. „Věřil jsem mu, že to zaplatí. Říkal mi, že peníze potřebuje na zaplacení zboží a starých faktur," svěřil se Štraus.

Soud hlavní líčení odročila s tím, že příště bude pokračovat výslechem dalších svědků.