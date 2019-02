Havlíčkův Brod – Lukáš Lahoda z Hatí na Znojemsku je dvaapadesátiletý několikrát soudně trestaný recidvista.

Odsouzen byl za různé trestné činy. Mimo jiné i za to, že se před policisty vydával za falešného agenta Bezpečností informační služby (BIS).

Lahoda je v současné době jedním z obžalovaných v rozsáhlém případu krádeží traktorů Zetor na Vysočině a Jindřichohradecku z předloňského roku.

Krádeže až jedenácti traktorů má podle obžaloby na svědomí pětičlenný organizovaný gang. Jeho hlavou má být třiadvacetkrát soudně trestaný Radim Nosek. Ten se minulý týden během prvního hlavního líčení ke krádežím přiznal a detailně je popsal.

Spolu s ním jsou obžalováni jeho bývalá manželka Jaroslava Nosková, Jakub Šmoldas, Lukáš Lahoda a jeh družka Lucie Ludvíková. Nosek a Šmoldas jsou navíc ve výkonu trestu, ostatní jsou stíháni na svobodě.

Soud stačil minulý týden vyslechnout čtyři obžalované. Nosek a Šmoldas se ke krádežím přiznali. Nosková částečně a Ludvíková řekla, že s obžalobou nesouhlasí.

V pondělí přišla na řadu výpověď posledního obžalovaného Luboše Lahody. Jeho výslech si soud ponechal na samostatné hlavní líčení, protože Lahoda není schopen před soudem mluvit. Nedovoluje mu to jeho zdravotní stav.

Lahoda má národové onemocnění a už musel prodělat patnáct operací. Jen od svého zatčení v březnu 2014 to byly čtyři zákroky.

Dokonce musel být kvůli zdravotnímu stavu propuštěn z vazby. K soudu přišel se zavázaným krkem a na všechny otázky odpovídal písemně přes svou obhájkyni Irenu Jonákovou z Havlíčkova Brodu.

Ta na začátku přečetla Lahodovu výpověď, kterou si předem napsal. V úvodu uvedl, že má silné bolesti, kvůli nimž musí brát opiáty. Má výpadky paměti a nevybavuje si dobře všechny události z minulosti.

„Chtěl bych upozornit na podjatost havlíčkobrodských vyšetřovatelů, kteří slíbili, že mi vrátí to, že jsem se před nimi kdysi vydával za agenta BIS. Stalo se to, když jsem byl před lety zadržen kvůli něčemu jinému, předložil jsem jim služební průkaz a po celou dobu se se mnou bavili jako s rovnoceným kolegou. Vyprávěli mi pracovní historky, nosili mi občerstvení, a když po několika hodinách zjistili, že agent nejsem, řekli mi, že takové věci nezapomínají," napsal do své výpovědi Lahoda.

Lahoda ke svému obvinění uvedl, že o žádných krádežích traktorů nevěděl a na trestné činnosti, z níž je obžalován, se nepodílel.

„Celý život se zabývám odtahem aut. Nic jiného ani neumím. Pro Noska jsem odtáhl asi dva traktory, ale v žádném případě jsem nevěděl, že jsou kradené. Navíc jsem nebyl na místech, kde jsem měl podle obžaloby být," hájil se Lahoda, což se podle něj dá dokázat z datových záznamů mobilního telefonu. Podle něj je jeho obvinění důsledkem podjatosti kriminalistů, kteří ho chtěli za každou cenu obvinit.

Výraznou měrou k obvinění Lahody a jeho družky Lucie Ludvíkové přispěli Nosek, Šmoldas a Nosková. Ti detektivům řekli, že Lahoda a Ludvíková byli tipaři, kteří pro ně vyhledávali vhodné traktory k ukradení.

Přísnější trest

V tom momentu se z pohledu detektivů stali organizovanou skupinou, v níž měl každý člen svoji roli. Tím pádem se navíc všichni dostali do přísnější trestní sazby od tří do deseti let. Nosek ale minulý týden i včera u soudu opakovaně řekl, že policistům o roli Lahody a Ludvíkové lhali a všechno si vymysleli, aby je stahli s sebou, protože byli naštvaní, že proti nim Ludvíková vypovídala. Šmoldas to potvrdil, ale Nosková trvá na tom, že Ludvíková a Lahoda o krádežích věděli.

Nosek a Šmoldas sice riskují, že budou ještě stíháni za křivé obvinění, ale na druhou stranu se snaží rozbít obžalobu v tom směru, že měli fungovat jako oragnizovaná skupina, za což by jim hrozil mnohem menší trest. Vzhledem k trestní minulosti Lahody to ale nebudou mít jednoduché. Ludvíková nebyla dosud nikdy trestána.

Lahoda se také ve své výpovědi výjádřil k obvinění z nedovoleného ozbrojování a falešným dokladům. Při domovní prohlídce u něj policie našla různé druhy střeliva a v autě pak tři falešné průkazy policisty, celníka a vězeňské služby. Lahoda řekl, že vše patří do jeho militaristické sbírky. Doklady podle něj nejsou platné a dají se běžně koupit na internetu mezi sběrateli vojenských věcí.

Lahoda se průkazem vězeňské služby se svou vlastní fotkou chlubil i reportérovi Deníku na chodbě soudu během přestávky. Hlavní líčení v pondělí soudkyně Hana Doubková odročila na květen. Na řadu přijdou výslechy svědků, především lidí, kteří kradené traktory kupovali.

Celou skupinu se kriminalistům podařilo dopadnout v červnu 2014 na samotě v Přísečna u Chotěboře na Havlíčkobrodsku, kde přebývali v karavanech. Policie tam tehdy objevila jeden kradený traktor a dodávku.

Z čeho je skupina také viněna:

- Krádež traktoru Zetor 7745 s návěsem z Obecního úřadu v Okrouhlici z 16. na 17. března 2014. Škoda: 366 968 korun.

- Krádež traktoru Zetor 7011 z objektu ZOD Habry ve středisku Kysíbl z 1. na 2. dubna 2014. Škoda: 130 000 korun.

- Krádež obecního traktoru Zetor 7245 a různého nářadí z garáží v Markvarticích na Jihlavsku v noci z 29. na 30. dubna 2014. Škoda: nejméně 265 550 korun.

- Krádež traktoru Zetor 6245 z objektu Statku Doubravka v Chotěboři od 12. do 16. května 2014. Škoda: nejméně 120 000 korun. Policie traktor zajistila.

- Krádež traktoru Zetor 5511 z objektu ZOD Rybníček z 3. na 4. června 2014. Škoda: nejméně 100 500 korun. Traktor byl vrácen majiteli.

- Krádež traktoru Zetor 6945 z 10. na 11. června 2014 ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Škoda nejméně 120 000 korun. Traktor zajištěn a vrácen majiteli.

- Krádež dodávky Pegueot Boxer z 31. na 1. června 2014 zaparkovaného u rodinného domu v Dolní Krupé. Škoda: nejméně 47 200 korun.

- Krádež dodávka Pegueot Boxer 8. června zaparkovaného u rodinného domu v Čejově. Škoda nejméně 117 000 korun.

- Krádež kovové klece s pěti propanbutanovými lahvemi z 3. na 4. června 2014 v Habrech. Škoda nejméně 11 850 korun.