Dlouhých více než deset let musela žena z Třeště na Jihlavsku a její dvě děti podle obžaloby podané k Okresnímu soudu v Jihlavě snášet psychický a fyzický teror ze strany manžela a otce.

Muži za zločin týrání osob ve společné domácnosti nyní hrozí trest od dvou do osmi let. Závažnost činu podtrhuje to, že skončil ve vazbě. Ženu totiž obtěžoval i poté, co byl vykázán nejprve na deset a poté i na měsíc ze společného obydlí.

„Na manželku a nezletilé děti obžalovaný zejména pod vlivem alkoholu křičel, vulgárně jim nadával, a to několikrát do měsíce. Od loňského září pak několikrát do týdne. Do manželky strkal, bil ji její vlastní rukou do obličeje či ji opakovaně mlátil pěstí do rukou a hrudi. Po poškozené navíc házel různé předměty, v jednom případě dokonce kuchyňský nůž,“ napsal v obžalobě stání zástupce Ivo Novák.

Vše vyvrcholilo letos na konci března kolem šesté hodiny večer, když se poškozená vrátila domů z práce. Muž ji znovu začal v opilosti slovně i fyzicky napadat. Měl ji vyčítat, že se nedokáže postarat o domácnost. Do emotivní hádky vtáhl i dceru, kterou vzal za ruku a nutil ji říct, že je matka k ničemu. Když se matka dcery zastala, chytil ji muž za oblečení a začal ji mlátit pěstí do hrudi a slovně urážet. Ženě se podařilo v jednu chvíli vysmeknout a utíkala do ložnice, kde si chtěla vzít mobilní telefon a zavolat pomoc. Jenže manžel ji měl chytit a snažil se z ní strhávat oblečení a dostat se k jejímu telefonu. Oblečení ji omotal kolem krku a řval na ni, že ji zabije.

Osvobodit se ženě podařilo, až když muže kopla vší silou do rozkroku. Ten upadl na zem, kde se svíjel. Ženě se díky tomu podařilo utéct z bytu a od sousedů zavolat policii.

Policie muže vykázala na deset dní ze společného obydlí. Jenže muž na to nedbal a ženu několikrát kontaktoval. Když nepomohlo ani vykázání na měsíc, skončil ve vazbě, kam ho poslal Okresní soud v Jihlavě.

Tentýž soud začal celý případ domácího násilí řešit ve středu 26. srpna. Obžalovaný trval na tom, co už předtím řekl policii, že manželku ani děti nikdy netýral. Manželka si podle jeho mínění všechno vymyslela a děti k výpovědi proti němu navedla, protože se s ním chtěla rozvést.

Připustil sice občasné hádky a fyzická napadání, ale ty byly podle něj vzájemné a mnohdy vyvolané manželkou. Přiznal se pouze k tomu, že manželku po vykázání kontaktoval, protože potřeboval nějaké věci, což podle něj byla chyba.

Muži hrozí vysoký trest i proto, že byl v minulosti už šestkrát soudně trestán, domácího násilí se měl dopouštět dlouhodobě a na více osobách včetně nezletilých dětí. Hlavní líčení bude pokračovat v říjnu výslechem svědků. Jestli padne i rozsudek, není zatím jasné.

Případ z Jihlavska je jeden z případů domácího násilí, který museli kriminalisté z Vysočiny řešit v době nouzového stavu od 12. března do 17. května. „V této době bylo v celém kraji kvůli domácímu násilí vykázáno jedenáct osob ze společného obydlí. Šlo o tři ženy a osm mužů,“ informovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. V porovnání s předchozím rokem za totéž období to bylo o dvě vykázané osoby méně. Z celkového počtu třinácti lidí šlo o dvanáct mužů a jednu ženu.