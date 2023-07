Podle informací z radnice podala pohřební služba výpověď z nájmu letos 9. ledna. Výpovědní lhůta byla šestiměsíční a začala běžet od února. Jenže už 15. května pohřební služba poslala na radnici další žádost s tím, že chce výpověď stáhnout. Proč? To nikdo netuší. „Důvod výpovědi neznáme, obraťte se, prosím, přímo na firmu,“ radila mluvčí Sobolová.

Majitel pohřební služby ale příliš sdílný nebyl. „Já s vám nic řešit nebudu, a po telefonu už vůbec ne,“ reagoval podrážděně Richard Vevera a neodpověděl ani na dotazy zaslané mailem.

Zlom v boji o pohřbívání na Zelené hoře: zakázku bude řešit policie

Jisté tedy je to, že na Zelené hoře nadále pohřbívají dvě pohřební služby. Kromě RV je to ještě Charon J+J z Polné. Obě firmy vyhrály v loňském roce výběrové řízení. Do soutěže se přihlásila i Pietas Vysibla, která na Zelené hoře pohřbívala předtím, ale neuspěla. Podle jejího názoru bylo totiž výběrové řízení zmanipulované. Proto si najala detektivní kancelář, aby vše prověřila.

Detektiv Jan Švandrlík z agentury Aries nakonec podal trestní oznámení. Od začátku je totiž přesvědčený, že komise upřednostnila jednu firmu před druhou, přestože u jedné zcela chyběla cenová nabídka za pronájem. Místo toho, aby ji vyřadila, dala jí možnost, aby nabídku dodatečně doplnila.

Válka pohřebních služeb ve Žďáře pokračuje. Teď kvůli sociálním pohřbům

„Nabídka byla nižší, než radnice za pronájem požadovala. Přesto komise vybrala tu, která nebyla úplná. Umožnila tak jedné firmě svou nabídku doplnit více než měsíc po uzávěrce soutěže,“ popsal už dříve jednu z hlavních výhrad Švandrlík.

Okresní státní zastupitelství ve Žďáře nad Sázavou ale dospělo k názoru, že se trestný čin nestal a případ shodilo ze stolu. Jenže Nejvyšší státní zastupitelství s postupem nesouhlasilo a nařídilo, aby věc začala prověřovat police. Podle vyšší instance by se mohlo dokonce jednat o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Zjištění detektivů: zakázku na pohřební služby ve Žďáře prověří ministerstvo

„Poslední informace od policie mám takové, že případ nadále prověřují, ale dosud nebyl nikdo obviněn. Jenže vzhledem k názoru Nejvyššího státního zastupitelství vůbec není vyloučené, že se tak nakonec stane,“ podotkl Švandrlík. Do spisu zatím neměl jako autor trestního oznámení možnost nahlédnout. Vyslechnuto by ale už mělo být na třicet lidí.

„V současné fázi trestního řízení nelze k tomuto případu informace poskytnout,“ uvedla policejní mluvčí na Vysočině Michaela Lébrová.

Žďárská radnice čelí trestnímu oznámení. Kvůli pohřební službě na Zelené hoře

Společnost Charon J+J z Polné výběrové řízení vyhrála i přesto, že byla zatížena insolvencí kvůli milionovým dluhům. Podle aktuálních informací už bylo její insolvenční řízení ukončeno. Dluhy se snažili zaplatit prodejem nemovitostí. Všechny se ale prodat nepodařilo. Z asi osmnáctimilionového dluhu se jim nakonec podařilo uhradit asi jen pět procent. Nyní se na ně musí hledět jakoby už žádní dlužníci nebyli a mohou žádat o další úvěry.