„Oznámila nám to paní, která tam šla venčit psíka. Ten kadávery vyčuchal,“ popsal počátek případu vedoucí Městské policie Žďár nad Sázavou Kunc.

Strážníci okamžitě kontaktovali zaměstnance školky, kteří kapří pozůstatky odklidili. „Hodil to tam někdo z Veselské ulice, od rybářů to nebylo. Kadávery nebyly ze strany od řeky Sázavy, ale na druhé straně u hlavního vchodu. Buď se s tím někomu nechtělo do popelnice nebo to byla schválnost,“ poznamenal Kunc.