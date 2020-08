Baušteinovi hrozil za zločin ublížení na zdraví se smrtí trest od pěti do deseti let. Nakonec odešel s trestem na tři roky s podmínkou na pět let, dohledem úředníků a povinností zaplatit nemajetkovou újmu poškozeným. Rozsudek je pravomocný. Všechny strany, včetně státního zástupce, se ihned po vyhlášení rozsudku vzdaly odvolání. Soud se k výjimečnému rozhodnutí odhodlal kvůli mnoha polehčujícím okolnostem.

„Šlo o specifický případ. O vině obžalovaného nebylo pochyb, složitější už ale bylo rozhodování o trestu. K mimořádnému snížení trestní sazby jsme se rozhodli s ohledem na celkový postoj obžalovaného, jeho doznání, projevené lítosti a evidentní snahy odčinit či zmírnit zármutek pozůstalých dohodou o nemajetkové újmě,“ konstatoval v odůvodnění předseda pardubického senátu Jan Solař. Baušteinovi pomohlo i to, že byl dosud netrestaný a kladně byl hodnocen i v zaměstnání.

„Nikdy jsem se nepral, vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Je mi to strašně líto a neuplyne den, abych si to nevyčítal,“ řekl soudu pohnutým hlasem Bauštein a dodal, že vše, co je obžalobě, je pravda.

Tragédie se odehrála v pátek 20. prosince v noci během firemního vánočního večírku poblíž nočního podniku Žolík v Havlíčkově Brodě. Bauštein se dostal do konfliktu se svým kolegou v baru. Potyčku musela ukončit až obsluha baru. Co bylo příčinou sporu není úplně jasné. Podle svědků to mohla být poznámka Baušteina směrem k poškozenému o jeho lesknoucí se pleši.

„Trápilo mě, co se stalo, tak jsem si to s ním chtěl ještě vyříkat. Volal jsem mu a během hovoru jsem ho potkal poblíž baru,“ vzpomínal na osudnou noc Bauštein.

Jenže místo usmíření došlo na další rány pěstí. Ta od Baušteina trefila oběť přímo do obličeje, po níž spadl Petr S. bezvládně na zem a hlavou se praštil o beton. Bauštein se přesto na kolegu vrhl a dal mu další ránu do obličeje.

„Ránu jsem se snažil zmírnit, protože jsem si všiml, že je asi v bezvědomí. Okamžitě jsem mu poskytl první pomoc a zavolal záchranku.“

Krátce na to přišli na místo i další kolegové a snažili se společně svého kamaráda oživit. Pokračovali v tom i lékaři záchranné služby, ale Petr S. nakonec druhý den v nemocnici zemřel. Podle soudního znalce byl příčinou smrti otok mozku po krvácení do omozečnice.