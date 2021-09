Za krádeže luxusních aut na Vysočině padl trest: Osm let vězení

/FOTO/ Kradl luxusní auta na Vysočině a jižní Moravě. Měl by jít na osm let do vězení, a na Jihlavsko a Třebíčsko má pětiletý zákaz vstupu. To je trest pro Milana Burneka, který padl ve středu 8. září u Okresního soudu v Jihlavě. Muž napáchal škodu přibližně za sedm a půl milionu korun.

Okresní soud Jihlava. | Foto: Deník/archiv

Výchovný trest v podobě podmínky dostal i Burnekův bratr Josef, a to za přechovávání dvou kradených aut. Třetí obžalovaný v případu Radek Lačňák dostal za převzetí jednoho kradeného auta kromě podmínky i peněžitý trest pětadvacet tisíc korun. „Rozsudek zatím není pravomocný. Bratři Burnekové se odvolali na místě. Třetí obžalovaný a já jsme si ponechali lhůtu,“ konstatoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Soudce Zdeněk Chalupa v odůvodnění rozsudku zmínil, že Burnekovi přitěžovalo jeho předchozích třináct odsouzení, výše škody, sofistikovanost, s jakou auta kradl a i to, že měl mít spojku v řadách policie. Podle soudu jde o vysoce postaveného kriminalistu z Brna Miloše Veselého. Policista, který je stále v aktivní službě měl podle soudu o vytipovaných autech dávat Burnekovi informace z policejních databází. Mělo jít hlavně o jejich elektronické zabezpečení. Rolí kriminalisty se již delší dobu zabývá GIBS. Zatím nebyl obviněn. Kriminalista z Brna se měl spolčit se zlodějem aut. Kradli i na Vysočině Přečíst článek › Burnek má podle soudu na svědomí šestnáct krádeží luxusních škodovek a bavoráků. Ukrást se mu podařilo jedenáct aut. U dalších pěti sice překonal jejich elektronické zabezpečení, ale kvůli zabudovaným lokalizátorům nechal auta odstavená na různých místech. Dřív než on, si tak pro ně přijeli jejich majitelé. Většinu vozidel kradl na zakázku. Burnek se po zadržení ke všemu přiznal a potvrdil i to, že byl ve spojení s kriminalistou Veselým, kterému dělal informátora. U soudu ale Burnek otočil a tvrdil, že to učinil pod nátlakem policistů. Veselý u soudu řekl, že Burnek byl jeho informátor, ale žádné informace ze spisu ani databází mu nedával. Využíval ho prý jako odborníka na auta. Soud ale nakonec rozhodl na základě Burnekova původního doznání, které bylo podle soudce natolik podrobné a shoduje se s dalšími zajištěnými důkazy, že je prakticky nemožné, aby to bylo jinak.

