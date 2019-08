„Velkomeziříčští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který z nákupního košíku odcizil kabelku. K případu došlo v úterý 30. července kolem půl páté večer v prodejně obchodního řetězce v ulici U Tržiště ve Velkém Meziříčí. Pachatel využil nestřeženého okamžiku, kdy si majitelka kabelku ponechala v nákupním košíku. Společně s kabelkou si odnesl peněženku s platební kartou a finanční hotovostí, osobní doklady, mobilní telefon a brýle,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Škoda, která krádeží majitelce kabelky vznikla, se pohybuje okolo sedmnácti tisíc korun. „Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají. Za uvedenou trestnou činnost mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ informovala Stanislava Miláčková.

Policisté se i nadále snaží apelovat na návštěvníky nákupních středisek, aby si kabelky a tašky neodkládali do nákupních vozíků ani na jiném nezabezpečeném místě. „Při nakupování buďte obezřetní a dobře si hlídejte svoje věci. Nezapomeňte, že příležitost dělá zloděje, a když necháte svoji tašku odloženou bez dozoru, může vám ji vzít i člověk, který by to za jiných okolností nikdy neudělal. Věnujte pozornost svému okolí a lidem, kteří se pohybují kolem vás, a to i ve chvíli, kdy se soustředíte na výběr zboží,“ vzkázala nakupujícím Stanislava Miláčková.

„Myslete také na to, že v některých případech může být pachatelů více a spolupracují. Jeden vás zabaví různými dotazy nebo žádostmi o pomoc a druhý vás okrade. Plnou soustředěnost si vyžaduje i závěr vašeho nákupu při odchodu od pokladny. Peněženku či platební kartu si hned po platbě ukliďte na místo, kam patří,“ dodala.