Vosyka sice od začátku tvrdil, že je nevinný, podle odvolacího soudu se ale proti němu našlo dostatek důkazů a i rozsudek je spravedlivý. Třiačtyřicetiletý Vosyka ze Žďáru nad Sázavou si tak definitivně odpyká sedmnáct let. Soudní rozhodnutí je konečné. Vosyka už může využít pouze dovolání k Nejvyššímu soud. Jde však o mimořádný opravný prostředek, který nemá vliv na odklad trestu.

„Vzhledem k tomu, že se můj klient cítí nevinen, chce využít všechny možné prostředky na svou obhajobu, tedy jak dovolání případně i ústavní stížnost,“ řekl Deníku Vysočiny jeho obhájce Rostislav Kovář.

Čin se stal loni 4. června kolem páté hodiny ranní. Zavražděnou ženu našla její dcera poté, co se jí nemohla do herny dovolat a později ani dobouchat. Když se jim podařilo do herny konečně dostat, byla už dvaapadesátiletá bývalá taxikářka ze Žďáru Maia Ž., mrtvá.

„Vypadala, že spí, ale pak jsem si všimla bodné rány v hrudníku,“ popsala u soudu dcera oběti. V hrudníku měla tři bodné rány. Nůž zasáhl srdce a další orgány. Vražednou zbraň se sice najít nepodařilo, ale vraha ano. Vosyka, který byl závislý hráč na automatech potřeboval peníze, a to měl být podle soudů i motiv činu. Vosyka sice přiznal, že v herně byl, ale den před činem.

Jedním z klíčových důkazů proti Vosykovi byl nedopalek cigarety s jeho DNA zajištěný na místě činu v popelníku. Dcera oběti uvedla, že je vyloučeno, aby tam zůstal z předchozího dne, protože popelníky vysypávali s železnou pravidelností prakticky neustále.

Navíc signál jeho mobilního telefonu byl zachycen v okolí herny v době činu. Dalším důkazem byl kamerový záznam, na němž je zachycen muž, který z herny vychází a podle znalce by to mohl být Vosyka. Kamery navíc zachytily ve městě jeho auto.

„Soud se na důkazní situaci díval stejně jako soud v Brně. V jejich souhrnu tvoří tyto důkazy ucelený rámec pro uznáni viny mého klienta. Jako jednotlivosti by ale neobstály,“ dodal Rostislav Kovář.