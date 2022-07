Informace vůbec poprvé zazněla před Městským soudem v Brně 21. července z úst psychiatričky Marty Holanové z Brna. „Elektrošoky se používají stále, i když ne v takové míře jako v minulosti. Je to dáno i osvětou, aby lidé s podobnými příznaky chodili k lékaři včas a nenechali nemoc rozjet. U pacienta elektrošok vyvolá epileptický záchvat, který postupně „přeladí“ mozkovou kůru, aby byla citlivější na léky, na které pacient do té doby nereagoval,“ popsala smysl elektrošoků Holanová.

Orlová brala vysoké dávky léků, ale léčba nepomáhala. Navíc ona sama si nepřipouštěla, že je nemocná. Dlouhodobě věřila šíleným bludům, které jí našeptávaly různé hlasy. „Nedokázala jsem se tomu bránit,“ přiznala až po letech Orlová.

Vražedkyně ze Žďáru se bála podívat na fotky z místa činu, zhroutila by se

Ta v říjnu 2014 vtrhla na střední školu ve Žďáře nad Sázavou a vzala jako rukojmí tamní studenty. Šestnáctiletého Petra Vejvodu smrtelně zranila. Zraněni byli i rukojmí a policejní vyjednavač. Ten měl řezné zranění na hlavě. V té souvislosti u soudu také zaznělo, že před vyjednavačem Petrem Gruberem přišla na místo činu vyjednavačka, s níž ale Orlová nechtěla komunikovat. „Řekla jste jí, že s touhle čubkou se bavit nebudete. Pamatujete si na to?“ zeptal se Orlové soudce Pavel Horna.

„Na to si nepamatuji, byla jsem ovlivněna hlasy. Z té doby si toho moc nepamatuji. Je mi líto všeho, co se stalo,“ reagovala Orlová.

Dva roky před událostmi ve Žďáře nad Sázavou musela být Orlová izolována poté, co podobně řádila na základní škole v Havířově. V úmyslu měla vzít si rukojmí. V tom jí zabránila družinářka Lenka S., kterou Orlová také zranila. Po této události byla Orlové nařízená ústavní psychiatrická léčba. Její součástí byly i zmiňované elektrošoky. „Celkem jich prodělala patnáct, což je na jednoho pacienta maximum. Odpovídalo to jejímu tehdejšímu těžkému stavu,“ podotkla Holanová.

Když byla propuštěna do ambulantní léčby, léky nebrala a léčbě se záměrně vyhýbala. Nemoc se u ní znovu rozjela naplno. Po událostech ve Žďáře skončila ve vazbě a na psychiatrii, odkud na příkaz soudu kvůli nepříčetnosti putovala do detenčního ústavu.

Zabila studenta: vražedkyni ze Žďáru zrušil soud po sedmi letech detenci

Městský soud v Brně nakonec Orlovou z detence propustil po sedmi letech. Nově by měla začít prodělávat ústavní psychiatrickou léčbu, což znamená, že bude i nadále izolována od společnosti. V léčbě by měla pokračovat v Psychiatrické nemocnici v Opavě.

Proti tomu si podal stížnost státní zástupce. Podle jeho názoru by měla být Orlová stále izolována od společnosti za zdmi zabezpečovací detence, protože ještě nemá zcela vyvinutý náhled na svou nemoc ani na to, co udělala. Stále jen podle žalobce lituje sebe než své oběti. Naopak Marta Holanová je opačného názoru.

Aktuální usnesení soudu stále není pravomocné. „Ještě nebylo vyhotoveno jeho písemné odůvodnění. Až ho strany dostanou, teprve poté se mohou vyjádřit k případným opravným prostředkům,“ informovala mluvčí brněnského soudu Petra Hovorková.