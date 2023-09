Rozhodnutí soud opřel o ústavní posudek pražské vojenské nemocnice. „Ústavní posudek bylo to jediné, co se proti loňskému roku změnilo. Jeho závěry jsou ale jednoznačné, chovankyně Orlová je i nadále pro společnost vysoce nebezpečná. I nadále trpí duševní poruchou paranoidní schizofrenie a její náprava je zatím nejistá,“ shrnul stručně v odůvodnění rozhodnutí soudce Pavel Horna.

Verdikt není pravomocný. Státní zástupce se sice odvolání na místě vzdal, obhájce Orlové Lukáš Rosenberk si ponechal lhůtu na případné odvolání. V závěrečné řeči obhájce navrhoval ukončení detence, protože je Orlová dostatečně zaléčená a má náhled na svou nemoc.

„Je mi strašně líto toho, co jsem udělala. Tehdy jsem na tom byla po psychické stránce mnohem hůř než dnes. Beru depotní injekce, které mi pomáhají. Uvědomuji si svou nemoc. Vím, že léky budu muset brát do konce života, a jsem za to ráda. Vím, že mi pomáhají a nedovolila bych si je vysadit,“ vyjádřila se Orlová.

Ta si zároveň postěžovala na špatné podmínky v detenci. Vadilo jí především chování žen s nimiž sdílí celu. Přestože údajně patří k nejlepším chovancům v detenčním ústavu, podle ústavního posudku se mimo jiné dělá lepší, než ve skutečnosti je.

Lékař u soudu šokoval

Soudce Horna v loňském roce Barboru Orlovou z detence pustil do ochranného ústavního léčení (obdoba vězení, pozn. autora), ale po odvolání státního zástupce Krajský soud v Brně rozhodnutí zrušil a Orlovou ponechal i nadále v detenci. O jejím pokračování musí soudy rozhodovat každý rok.

Horna loňské rozhodnutí opíral o vyjádření komise detenčního ústavu, který navrhl Orlové detenci zrušit. Primářem a vedoucím komise byl Vladimír Smékal. Tentýž lékař v novém posudku k úternímu soudu ale hlasoval stejně jako ostatní členové, tedy zamítavě. Podle soudce se tak měl vyjádřit rozdílně s dostupem tří měsíců, zřejmě v loňském roce. Na otázku soudce, jak je to možné, odpověděl Smékal přímo v soudní síni, že se nechal zviklat ostatními členy komise. „Cítím, že je tu jistý tlak ponechat chovankyni v detenčním ústavu, přestože z medicínského hlediska by tam už neměla tři roky co dělat,“ řekl Smékal.

Nechal se zvyklat

Smékal tímto výrokem naprosto šokoval všechny přítomné v soudní síni. „Nečekal jsem, že bych se v soudní síni něco takového dozvěděl,“ reagoval soudce Horna. Státní zástupce Jan Petrásek se zmohl na jedinou otázku: „Nejste náhodou pod vlivem nějakých tišících léků?“ zeptal se svědka žalobce. Ten řekl, že ne (i když působil zmateně, pozn. Autora). „Jsem u soudu a musím mluvit pravdu, tak říkám upřímně, jak to vidím,“ řekl lékař.

Smékal pak dodal, že by Orlovou z detence pustil, protože patří k nejlepším odsouzeným v celém zařízení. Podle něj je čistotná, komunikativní, zapojuje se do programů a vychází i s ostatními chovanci, není agresivní. „Obdobný názor má podle mě minimálně i další lékař. Včasná resocializace je velmi důležitá. Detence už jí v tomto směru nemůže nic dát,“ prohodil Smékal.

Muž z Vysočiny měl unést dítě a prodávat manželku na sex jiným mužům

Žalobce měl hlavu v dlaních a soudce Horna jen kroutil hlavou, když lékař pokračoval, že medicínské závěry jsou v případě Orlové podřazeny pod ty bezpečnostní. Lékař tak vlastně přiznal, že se pod tímto tlakem nechal, jak řekl, zviklat, a v novém posudku hlasoval pro setrvání Orlové v detenci, přestože je přesvědčený o opaku. „Vystoupení svědka ani nemám jak hodnotit. Zcela jistě bude mít pro něj dohru,“ naznačil svou nevoli nad vystoupením primáře Smékala soudce Horna, podle něhož je názor lékaře odborníka vždy pomyslným jazýčkem na vahách soudních rozhodnutí.

Za dva dny uplyne od tragédie, která se stala na střední obchodní škole ve Žďáře nad Sázavou, devět let. Orlová vtrhla do školy ozbrojená nožem a pepřovým sprejem 14. září 2014. Činem údajně chtěla upozornit na své psychické problémy. Mimo jiné tvrdila, že ji ovládá vesmírný stroj a sleduje ji bývalý přítel. Také tvrdila, že počítala s tím, že ji policisté během zásahu zastřelí. Proto vzala jako rukojmí dívku, kterou bodla do břicha a vážně ji zranila. Zraněn byl i policejní vyjednavač. Šestnáctiletého studenta Petra Vejvodu zranila smrtelně. Orlovou nakonec zneškodnili policisté pomocí elektrického paralyzéru. Soud ji uznal nepříčetnou a 1. června 2015 poslal do detenčního ústavu.