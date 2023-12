Pětiměsíční chlapeček zemřel v Jihlavě rukou ženy. K činu se přiznala

K tomu prvnímu došlo letos v únoru v Chotěboři, kde pětadvacetiletý muž udusil třicetiletou ženu. Tělo oběti nalezli obyvatelé města v pátek 17. února, ještě týž den se policistům podařilo muže zadržet.

U dalšího případu byly okolnosti o to tragičtější, že obětí bylo pětiměsíční dítě. To zabila v červenci v Jihlavě jeho třiačtyřicetiletá babička. Nejprve se mělo za to, že se jedná o náhlé úmrtí dítěte, po zjištění cizího zavinění policisté postupovali najisto.

V předchozích létech řešili ale policisté komplikovanější případy, kdy pachatelé vraždy plánovali, nebo se jim před spravedlností dařilo unikat. Vyšetřování se tak táhlo mnohem delší dobu. Na Vysočině jsou stále i nevyřešené vraždy.

Asi nejznámější případ z poslední doby, kdy vrah dokázal kriminalisty alespoň nějakou dobu vodit za nos, se stal v červenci 2019 v Havlíčkově Brodě. Obětí se stala manželka bývalého profesionálního vojáka a agenta tajné služby Oty Z.

Vraha kadeřnice z Brodu prozradily karbanátky, kamery i vlastní alarm

Ten by mohl mít díky svým zkušenostem všechny předpoklady k tomu, aby dokázal narafičit falešné důkazy. Jenže čin nijak neplánoval, svou ženu zavraždil z náhlého popudu v posteli a její tělo pak hodil do vody. Později oznámil, že jeho žena šla na procházku se psem a už se nevrátila.

V případu však bylo hodně pochybností. Vrah musel například v danou chvíli odpojit alarm v domě, jinak by tělo ven nedostal, nedokázal se vyhnout ani kamerám, kterých jsou už ve městech desítky, ne-li stovky. Usvědčující byl i signál mobilního telefonu. A také recept na karbanátky.

Ten totiž pachatel hledal v počítači, čímž za sebou zanechal digitální stopu. „Proč právě karbanátky? Protože manželka Oty Z. se dopředu s dcerou domluvila, že jim udělá k obědu právě karbanátky. Ota Z. to věděl, a proto pochutinu skutečně připravil. Předstíral tím, že je manželka udělala ještě předtím, než odešla se psem ven,“ napsal tomu Roman Martínek, který se v Deníku specializuje na kriminální případy a vraždou z Havlíčkova Brodu se tehdy podrobně zabýval.

Ani agent Ota Z. tak nedokázal kriminalistům vzdorovat dlouho. Odhalili ho v září 2019, tedy asi šest týdnů po jeho činu.

Déle unikali pachatelé dvou vražd v Jihlavě. Známý případ brutálně zavražděné Petry, který se stal před deseti lety, policisté rozkryli za zhruba deset dní. Vražda se stala 17. března 2013, šestadvacátého našli kriminalisté části dívčina těla na jihlavské skládce. Následně zadrželi i pachatele.

„Kromě ještě jedné menší části Petřiných ostatků, se už nikdy nic jiného nenašlo. Z větší části je tak dívka stále pohřbená pod tíhou odpadků na skládce v Henčově,“ konstatoval k tomu Deník, který letos na desáté výročí případu přinesl souhrn tohoto hrůzného činu.

Zdroj: Deník/Roman Martínek, Tomáš Valaškovčák

Poměrně dlouho se dařilo policii svádět ze stopy vrahovi, který v červenci 2012 brutálně usmrtil dva důchodce z Koněšína na Třebíčsku. Přitom se jednalo o muže z těsné blízkosti zavražděných. Kriminalistům tehdy velmi pomohly testy DNA, které provedli plošně stovkám lidí z Koněšína a okolí.

Ať už pátrali kratší či delší dobu, pachatele vražd na Vysočině se kriminalistům zatím zřejmě vždy podařilo. Až na dva případy. V obou se jedná o těla zakopaná na odlehlých místech. V roce 2019 našel muž s detektorem kovů oběť pravděpodobné vraždy u Frýdnavy na Havlíčkobrodsku.

Za dvojnásobnou vraždu uložil soud výjimečný trest

Mrtvolu tam kdosi zakopal zřejmě čtyři až šest let předtím. Policisté upozornili na to, že obětí byl muž starý pětatřicet až pětačtyřicet let s hnědými vlasy a velmi dobře udržovaným a nákladně ošetřovaným chrupem.

„Faciální rekonstrukcí obličeje se podařilo vytvořit jeho přibližnou podobu, ale je zapotřebí vzít v úvahu, že jednotlivé detaily, barva očí, vlasů a pokožky se mohou od skutečné podoby jedince lišit,“ řekla k tomu policejní mluvčí Dana Čírtková. To platí zejména pro šířku a profil nosu, který nemohl být rekonstruován s větší přesností z důvodu odlomených kostěných struktur nosu.

Policie tehdy dotyčného označila za „člověka kavkazoidního typu“ – to je však jiné označení pro bělocha.

U muže zakopaného u Frýdnavy nezná policie ani jméno, ani pachatele. Jinak je tomu u ostatků muže, které v roce 2008 u Kožichovic na Třebíčsku vyhrabala divoká prasata. Kdosi ho zastřelil a zakopal a kriminalisté se v tomto případě dlouhou dobu nedokázali hnout z místa.

Ostatky byly posléze pohřbeny na kožichovickém hřbitově s označením „Neznámý muž“. V roce 2022 kriminalisté zjistili, že obětí byl člověk ze Slovenska. Starosta Kožichovic Otakar Maštera následně kontaktoval jeho příbuzné. „Nejprve chtěli ostatky převézt na Slovensko. Z toho sešlo, ale vyjádřili snahu umístit na náhrobek cedulku se jménem. Poté, co jsem jim poslal cenovou kalkulaci, už se neozvali,“ uvedl Deník Maštera.

Tento případ později už neřešila vysočinská kriminálka, převzala si jej Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ta jej ale nedávno odložila. Vrah Slováka tak zůstává i nadále neznámý.