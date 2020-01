Když ho ve středu 22. ledna přivedla z vazby eskorta k brněnskému krajskému soudu, oblečení na něm jen vyselo. Během výslechu si musel několikrát vykasat kalhoty, aby mu nespadly. Tělesná váha dvaačtyřicetiletého celoživotního žďáráka je jeden z důkazů proti němu.

Zachytit ho měla jedna z kamer, jak maskován čepicí odchází z místa činu. Do obličeje mu sice vidět nebylo, ale podle znalců, kteří zkoumali jeho postavu, to má být on, kdo 4. června kolem páté hodiny ráno brutálně ubodal obsluhu herny (bývalou známou taxikářku) a odnesl si odtamtud asi 165 tisíc korun. Za to mu hrozí patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Podle státního zástupce Jiřího Moravy měla oběť tři bodné rány v hrudníku. Nůž zasáhl srdce a další životně důležité orgány. Podle informací Deníku je ale velmi pravděpodobné, že vrah svou oběť bodl víckrát do jednoho místa a nožem měl v těle pohybovat. Obžalovaný Martin Vosyka ale popírá, že by na místě v době činu vůbec byl.

Herna byl relax

„V herně jsem byl dvakrát předchozí den. Jednou ráno a podruhé odpoledne,“ uvedl u soudu Vosyka. Poprvé měl prohrát 800 korun, podruhé asi jeden tisíc.

„Do herny jsem chodil často, byl to relax,“ řekl Vosyka a netajil se tím, že jeho bilance je výrazně minusová a jeho záliba hraničila se závislostí.

Vosyka soudu podrobně popsal, jak trávil den před událostí a po ní. To, že se stala nějaká vražda se dozvěděl, až když za ním přišli policisté a vezli ho k výslechu do Jihlavy. Žalobce Morava upozornil na některé zásadní rozpory v jeho výpovědi u soudu a na policii.

„Je to tím, že policisté na mě vyvíjeli psychický i fyzický nátlak, abych se přiznal. V náznacích to bylo poprvé už v autě po cestě do Jihlavy. Na policii mi pak odpírali vodu a cigarety. Dostal jsem tři rány, facku i pěstí,“ tvrdil Vosyka u soudu. Když se ho soudce Michael Vrtek zeptal, zda si uvědomuje, jak vážné je jeho obvinění vůči policistům, odpověděl, že ano a trval na svém. Podle soudce to bude muset prověřit Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pokud se to neprokáže, hrozí Vosykovi další stíhání za křivé obvinění. Žalobce podotkl, že o policejní brutalitě dosud nemluvil a nesvěřil se ani u vazebního zasedání. Vosyka to zdůvodnil obavou z dalšího násilí.

Obžaloba se bude snažit prokázat, že motivem činu mělo být získání peněz v herně, které tam měl Vosyka prohrát. Vosyka přiznal, že měl dluhy z podnikání a hypotéky asi 2,5 milionu korun, ale to chtěl umořit z prodeje domu. Jak silné jsou důkazy obžaloby proti Vosykovi, se teprve ukáže během dalších hlavních líčení. Je ale zřejmé, že kromě kamerových záznamů má obžaloba k dispozici řadu dalších důkazů. Například má jít o nedopalek cigarety zajištěný na místě činu, na němž byla DNA Vosyky, či zachycení polohy jeho mobilního telefonu. Jeho signál byl detekován buňkou na místě činu zhruba v době, kdy k němu mělo dojít. Vosyka řekl, že si to nedokáže vysvětlit. U soudu také řekl, že trpí psychickými problémy. Ty se podle něj mimo jiné projevují tím, že občas vidí duchy a někdy jeho tělo zcela vypne a neví co dělá, kde je a proč. V době vraždy ale prý nic takového neměl. Hlavní líčení je odročeno na únor. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.