Příjezdu policistů i hasičů ve čtvrtek přihlížela také žena, která pracuje v cukrářství. To sousedí s budovou, kde se vražda stala. „Pořád tu někdo běhal nahoru a dolů. Byl tu velký chaos. Lidé se chodili dívat, co se tu děje. Policie nám nechtěla říct, co se tu stalo. Zprvu nikdo netipoval, že by tu mohlo k vraždě dojít,“ popisuje žena. Její jméno redakce Deníku zná.

Vražda ve Velké Bíteši: důchodce nepřežil bodání nožem. Pachatel se přiznal

Žena Deníku nastínila komplikace, které se v sousedství děly. Podle ní bývaly hlavním zdrojem problémů přátelé zavražděného muže.

„Chodívali k němu pravidelně pít. Když jim třeba nechtěl otevřít, stávalo se, že kopali do dveří. Trvalo to, dokud muž neotevřel. Nebylo výjimkou, že pak dělali nepořádek. Když jsem se pak dozvěděla, že šlo o vraždu, tak mě to úplně nepřekvapilo,“ prozradila žena.

Video: v centru Velké Bíteše se stala vražda. Obětí byl důchodce:

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Starostka Velké Bíteše Markéta Lavická popisuje událost jako šok. „Za těch osmnáct let, co tady žiju, se tu nic podobného nestalo. Nepamatuji si to. Bíteš bývá malým, poklidným a bezpečným městem,“ přibližuje.

Starostka je zároveň ráda, že vyšetřovatelům se už podařilo událost objasnit. „Zabrání se tím šíření nějakých fám a domněnek. Lidé zároveň nemusí mít žádný strach,“ uvádí s tím, že se lidé mohou cítit v bezpečí.

Za dvojnásobnou vraždu uložil soud výjimečný trest

Kriminalisté zadrželi třiapadesátiletého muže. Toho podezřívají ze spáchání vraždy. Vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Pavel Kubiš sdělil, že vyšetřovatel shromáždil dostatek důkazů tak, aby v pátek začalo trestní stíhání.

„Muže jsme obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na jeho vazební stíhání,“ informuje.

Kubiš dodal, že státní zástupce podnět akceptoval. „Návrh na vazební stíhání putoval na okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. V sobotu v odpoledních hodinách soud poslal muže do vazby,“ uzavírá policista.

Mohlo by vás zajímat: Na kameny i prostatu. Nový laser pomáhá urologům v Novém Městě

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě