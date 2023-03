Velkou naději kriminalisté vkládali do kamerových záznamů z klubu Ponorka v Jihlavě, kde se většina tehdejší mládeže scházela na diskotéce. Hodně by jim pomohlo, kdyby z nich bylo patrné, s kým z klubu Petra odešla. „Zpětně vím, že z těch záznamů z kamer příliš nikdo moudrý nebyl. Měli jsme tehdy dvě diskotéky od pěti pro mladé a večer pro dospělé. Každý měl jinou barvu pásků na rukou. Myslím, že Petra se ještě snažila na večerní diskotéce koupit si nějaký alkohol, ale podle pásky na ruce jí ho nikdo neprodal,“ vzpomíná provozovatel klubu Ondřej Němec.

Deset let od vraždy Petry v Jihlavě: nechybělo mnoho a vrahům by vše prošlo

Klub Ponorka nakonec musel kvůli tomuto případu zavřít provoz. Vaz mu podle Němce zlomila mediální smršť, která se kolem klubu strhla. „Titulek na jednom televizním portálu ve znění Vražda na Ponorce byl pro nás likvidační. Všichni se do podniku báli chodit, přitom se čin stal jinde a snažili jsme se být co nejvíc nápomocni,“ podotkl po letech Němec.

Kisiov přiznal, že u něj Petra občas přespávala

K jistému zlomu ve vyšetřování ale přeci jen ve čtvrtek 21. března došlo. Jak se později ukázalo, policie tehdy mluvila už i s Michalem Kisiovem, aniž by tušila, že je vrah. Deníku se podařilo zjistit, že Kisiov se ten den policistům přiznal, že Petru nejen zná, ale dokonce u něj už několikrát přespala. Kisiov ale popřel, že to bylo osudný pátek a sobotu. Kriminalisté se současně snažili zjistit, kdo je mladík Mára, o němž se den předtím zmínily dívky, které byly s Petrou v klubu, a s nímž měla Petra nakonec odejít.

Policisté už začali tušit, že se mohlo pohřešované dívce něco stát, proto případ začali vyšetřovat pro zatím v té době nespecifikovaný trestný čin. „Tlačil nás tehdy čas. Stále jsme nevěděli, zda Petra někam například neodjela, jestli ji někde někdo násilím nedrží. Nešlo vyloučit ani to, že se stala obětí trestného činu. Nemusela to být hned vražda, ale mohlo ji srazit auto a mohla ležet někde v příkopu. Těch variant bylo mnoho a nešlo vyloučit, že je dívka ještě naživu, v což jsme všichni do poslední chvíle doufali. Takže to byl ten tlak, který jsme pociťovali,“ popsal po letech kriminalista Pavel Kubiš.

Vraždu Petry potrestal soud dvěma výjimečnými tresty

Pátek 22. března nepřinesl žádný zásadní zlom v pátrání. Policisté se stále soustředili na výslechy mladých z diskotéky a také známých a kamarádů Petry. Okruh už zúžili zhruba na patnáct lidí. Někteří z nich se stále aktivně zapojovali do pátrání a komunikovali spolu na sociálních sítích. U některých se objevovaly i psychické problémy. Tlak se zvyšoval nejen v řadách policie, ale i ve skupině teenagerů.

Zlom v případu: zásadní byl telefonát Kisiova

O víkendu kriminalisté v pátrání nijak výrazně nepokročili. Sobota 23. a neděle 24. března nepřinesly žádné nové informace. Ozvalo se několik lidí z různých míst republiky, kteří zareagovali na výzvy v médiích. Všichni si mysleli, že Petru někde zahlédli, bohužel to nebyla pravda. Ani vyšetřovací policejní tým se nikam příliš neposunul.

V pondělí 25. března policie znovu vyslechla Michala Kisiova. Ten byl i nadále vstřícný a nedával na sobě znát žádnou nervozitu ani nezavdal svým chováním policii žádné podezření. Z jiných klíčových výslechů ale bylo patrné, že se začíná smyčka utahovat kolem úzkého okruhu mladých.

Vrah Michal Kisiov si podal dovolání k Nejvyššímu soudu

Zatím ale chyběla odpověď na otázku, kdo je tajemný Mára. Tuto hádanku nakonec kriminalisté rozluštili poměrně brzy. Byla to přezdívka právě Michala Kisiova. Ten navíc v úterý 26. března ráno udělal zásadní věc. Zřejmě pod vlivem obrovského stresu zavolal na linku 158, že u něj právě byla Petra. Kisiov řekl, že zvonila na zvonek u vchodových dveří do domu a chtěla cigaretu. Pak ale zjistil, že Petra u dveřích není.

Tato okolnost výrazně přispěla k tomu, že kriminalistům z okresu, kteří dělali vše k objasnění případu, došla s mladíky trpělivost. Rozhodli se na nic dál nečekat a postupně si k výslechu přivezli kamarády Michala Kisova, Tomáše Zavřela a Jakuba Doležala.

Jako první promluvil Tomáš Zavřel.Zdroj: Deník

Během takticky vedeného výslechu informace jako první takzvaně pustil Tomáš Zavřel. Byl to on, kdo 26. března odpoledne kriminalistům řekl, že je Petra mrtvá a skončila v popelnici před domem, kde bydlel Kisiov. To byl zásadní zlom v celém případu, který si definitivně přebrali krajští kriminalisté z oddělení vražd. „Policisté, kteří výslech vedli, jim rozbili jejich předchozí výpovědi, v nichž byla spousta otazníků. Je jasné, že naše práce má jistý psychologický směr, jakým s lidmi pracujeme, takže i pod tíhou tohoto tlaku začali vypovídat a popisovat, co se odehrálo. Navíc to popsali s drobnými odchylkami nezávisle na sobě,“ uvedl po deseti letech od případu Pavel Kubiš.

Policie přiznala extrémní násilí

Pavel Kubiš už se po deseti letech nechtěl vracet k podrobnostem, které vedly k vraždě dívky. „Pamatuji si, že jsme tehdy na tiskové konferenci ukázali motorkářskou botu a kabel od počítače, s nímž muži dívku usmrtili. Dneska už bychom to neudělali, protože to podle mne vyvolávalo velkou vlnu emocí ve společnosti,“ podotkl Kubiš.

Pro úplnost je nutno připomenout, že Petra šla v noci z pátku 15. března na sobotu do bytu Michala Kisova alias Máry v Havířské ulici v Jihlavě. Tam mezi nimi došlo k dosud nejasným okolnostem, během nichž Kisiov vyhodil nahou dívku z okna svého podkrovního bytu. Petra pád z několikametrové výšky přežila.

Michal Kisiov Zdroj: Deník

Když to Kisiov zjistil, odnesl dívku zpět do bytu a nad ránem zavolal Zavřelovi a Doležalovi, že potřebuje s něčím pomoc. Oba mladíci ochotně přišli a z nepochopitelných důvodů se zapojili do likvidace dívky. Zavřel se podílel přímo na vraždě, Doležal měl oba mladíky v činu slovně podporovat a pak jim pomohl tělo Petry zabalit do prostěradla a odnést do kontejneru před domem.

„Tento případ je zcela mimořádný surovostí a brutalitou pachatelů a tím, jak bylo naloženo s tělem oběti," upozornil tehdy veřejnost krajský policejní náměstek Pavel Peňáz.

Uzavření skládky v Henčově

Ještě v úterý 26. března kolem deváté večer policie uzavřela skládku komunálního odpadu v Jihlavě-Henčově, protože se zjistilo, že popelnice, do níž měli vrazi dívku hodit, byla mezitím vyvezena. Náročnou pátrací akci vedl tehdejší šéf Územního odboru v Jihlavě Petr Petr.

„Věděli jsme, že dívka byla vhozena do kontejneru v Havířské ulici. Podle GPS souřadnic jsme zjistili, kde zhruba popelářské auto na skládce odpad vyložilo," nastínil tehdy počátek pátrání Petr.

Vražda Petry: viník neudržel nervy na uzdě, prozradilo ho volání na policii

Policie musela vyslechnout nejen řidiče popelářského vozu, ale i správce, který se o skládku stará a odpad rozhrnoval. Skládka je pěchována pětatřicetitunovým strojem se železnými koly. Hledání ostatků zavražděné dívky bylo jako pověstné hledání jehly v kupce sena. Pro kriminalisty ale bylo pátrání velmi důležité.

Další díl seriálu a dosud nezveřejněné informace k případu si můžete přečíst ve středu na www.jihlavsky.denik.cz