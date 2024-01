Podle policie ženu zavraždil pětadvacetiletý Petr V. z Havlíčkobrodska . K činu se měl přiznat, dodnes ale není jasný jeho motiv. Více informací by se veřejnost mohla dozvědět už za pár dní.

Brutální případ z Chotěboře totiž začne už příští týden rozplétat soud v Pardubicích.

„Hlavní líčení jsou nařízena na čtvrtek a pátek vždy od devíti hodin dopoledne,“ informovala mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.

Petr V. čelí obvinění z vraždy. Za to mu hrozí trest od deseti do osmnácti let. Na obžalovaného znalci vypracovali několik posudků, včetně sexuologického. Jejich závěry zatím nejsou veřejně známé. Je ale jisté, že budou mít zásadní vliv na rozhodnutí soudu o vině a trestu.

Vražda se stala šestnáctého února večer. Obětí byla třicetiletá žena z Olomoucka. Podle obžaloby se s ní Petr V. seznámil náhodně na ulici. Po vzájemné domluvě spolu odešli do bytu Petra V., kde mezi nimi došlo k dobrovolnému pohlavnímu styku. Jenže pak se stalo něco, co lze jen těžko pochopit.

Obžaloba to popisuje takto: „V průběhu soulože muž, s cílem ženu usmrtit, poškozené násilně po dobu několika minut stlačil svýma rukama obtočeným trikem a jejími vlasy oblast krku…“

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Příčinou smrti poškozené bylo udušení. Odpověď na chování Petra V. a jeho pohnutky by mohly přinést právě výpovědi znalců před soudem.

Petr V. pak oběť snesl z šestého do pátého patra a výtahem s ní sjel do přízemí. Tělo položil polonahé v parčíku přímo před domem. Našel ho svědek, který venčil psa. Ani to, proč se násilník takto zbavil těla, není dosud jasné.

Po činu Petr V. odjel na Čáslavsko, kde ho zadržela policie. Ta krátce po nálezu těla zavražděné ženy požádala o spolupráci i veřejnost, když zveřejnila její posmrtné fotografie. Podle kriminalistů je tehdy tlačil čas, protože zjistili, že žena krátce předtím porodila dítě a policie netušila, co s ním je. Nakonec policie zjistila, že je novorozenec u příbuzných a je v pořádku.

Zavražděná žena byla v minulosti soudně trestaná. V době před vraždou se pohybovala po celé republice. Petr V. se s ní seznámil krátce před tím, než ji zabil.

Po dopadení poslal Okresní soud v Havlíčkově Brodě obviněného do vazby. Obviněný po třech měsících žádal propuštění na svobodu, což ale soud zamítl. Soudce se obával, že by mohl podobný čin zopakovat.