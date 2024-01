Šestatřicetileté Janě R. hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy trest od patnácti do dvaceti let, případně výjimečný trest. Podle žalobce Jana Adama čin žena spáchala po předchozím rozmyslu a kvůli majetkovému prospěchu. Žena to odmítla a před soudem se rozhodla vypovídat.

„Matce jsem do kafe cmrndla trochu směsi metanolu. Udělala jsem to v afektu. Chtěla jsem, aby se matce udělalo špatně a odradilo ji to od dalšího užívání alkoholu,“ hájila se u soudu obžalovaná. Podle ní byla matka alkoholička. „Měla zase deprese a sebevražedné sklony,“ dodala Jana R.

Soudce ale zapochyboval, že by jednala v afektu, když jí připomněl, že z pohledu obžaloby to vypadá, že se na čin připravovala. Metanol totiž podvodem koupila přes internet na falešné IČO. Metanol totiž lze sehnat pouze k podnikatelským účelům.

„Koupit metanol byl matky nápad. Chtěla s tím vyčistit dřevěnou podlahu. Dala mi instrukce, údaje a peníze, za něž jsem to koupila,“ uvedla obžalovaná. Doma pak s matkou zkoušely čím metanol naředit. „Vyrobily jsme dvě směsi z vody a vodky, abychom věděly, co se s čím spojí,“ dodala.

Když se pak matka k dceři v osudný den a okamžik otočila zády, nalila jí směs do nápoje. „Rozhodně to nebylo tolik, aby ji to zabilo,“ tvrdila Jana R. Podle obžaloby měla matce do kávy nalít 88 mililitrů metanolu.

Soudce i státní zástupce se pak obžalované ptali na to, proč na internetu ve větší míře hledala informace o metanolu a jeho účincích. Šlo o různé veřejně dostupné, ale i odborné bakalářské práce. Například na téma „Nepřímé důkazy v trestné činnosti“ či další texty o účincích různých jedovatých bylin. Některé soubory měla stažené přímo v mobilním telefonu.

„Hledala jsem různé byliny, které jsem nakupovala. Proč jsem měla stažené i jiné soubory, to nevím. Já je nestahovala. Je to vytržené z kontextu,“ bránila se žena.

Ta podle obžaloby své matce v minulosti vařila různé odvary, a to právě z jedovatých bylin. Údajně, aby ji léčila. Šlo například o durman a další byliny. Obžalovaná měla na internetu poptávat i kyanid draselný, takzvané cyankáli. „Matka to chtěla použít na čištění mincí, ale sešlo z toho,“ uvedla u soudu Jana R.

Obžaloba se bude mimo jiné snažit dokázat i to, že obžalovaná matku zabila kvůli tomu, že jí musela platit nájemné za byt, v němž matka žila. Matka totiž o byt údajně přišla vinou obžalované. Ta pak musela nájem platit. „Nájem jsem platila, ale bylo to kvůli tomu, že matka měla málo peněz a přispívala jsem jí,“ uvedla obžalovaná.

Obhajoba se pak s největší pravděpodobností bude snažit zpochybnit množství metanolu, které obžalovaná matce do kávy nalila. Na druhou stranu ženě nepolehčuje fakt, že z místa činu odnesla lahev se smrtící směsí.

Hlavní líčení bude pokračovat na začátku února výslechem svědků a čtení svědeckých výpovědí. Kdy padne verdikt, není zatím jasné.

