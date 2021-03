Strážníci zvolili nyní systém zvýšené obchůzkové činnosti. „Největší problém jsou přes den se všemi věkovými kategoriemi od dětí až po seniory v ulicích Žďáru. Chodí bez ochrany úst a nosu. Velké problémy máme zejména s mládeží. Schází se na Farských humnech. Zasahovali jsme tam už několikrát,“ uvedl Martin Kunc.

Skupinky teenagerů bez roušek se tam často shlukují. Strážníci jejich chování prozatím řešili domluvou. „Chtěl bych ale upozornit, že pokud nám tito stejní lidé projdou rukama podruhé, tak už žádné domluvy nebudou,“ pohrozil Martin Kunc.

Kromě teenagerů trápí členy městské policie také chování maminek. „Měli jsme několik oznámení, zejména na dětské hřiště na Palachově ulici. Tam se nám scházely maminky s dětmi. Maminky neměly zakryté dýchací cesty. Řešili jsme to s nimi stejným způsobem, jak s mládeží,“ řekl Kunc.

Podobně nezodpovědně se chovají také žďárští bezdomovci. Komplikace zaznamenal městští policisté zejména v okolí autobusové zastávky na Stalingradu. „Tam nejvíce zaměřujeme svou pozornost,“ podotkl Martin Kunc.

Strážníci kontrolují i místní hřbitovy, ambity kostela na Zelené hoře nebo prostory u Pilské nádrže. A také další riziková místa. Jedním z nich je skatepark v městské části Libušín. „Ten jsme zapáskovali. Někteří z místních mládežníků nás ale několikrát doslova pokořili. Strhali pásky a skatepark využívali. Museli jsme tam jezdit opakovaně,“ konstatoval Martin Kunc s tím, že vytrvalost se strážníkům nakonec vyplatila a skatepark je nyní definitivně uzavřený.

Dodržování vládních opatření místním obyvatelům znovu připomínají i představitelé města. „Pokud se lidé pohybují po území Žďáru, neměli by zapomínat, že uvnitř katastru platí ochrana dýchacích cest. Ne všichni to dodržují. Zatím je to tak padesát na padesát. Covidová čísla pro Žďár jsou v tuto chvíli velmi příznivá a my si přejeme, aby to vydrželo,“ apelovala na místní obyvatele žďárská místostarostka Romana Bělohlávková.