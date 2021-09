"K nehodě došlo kolem půl desáté večer ve Velkém Meziříčí na ulici Tržiště," popsala první případ policejní mluvčí Stanislava Rázlová. Muž vyjel s autem Opel na chodník, kde narazil do kovového sloupku. Ke zranění, které by si na místě vyžádalo lékařské ošetření, nedošlo. Dechová zkouška, kterou policisté u řidiče provedli, vykázala naměřenou hodnotu 1,91 promile alkoholu.

Podobně to bylo i druhý den. "V neděli 26. září kolem čtvrté hodiny ráno havaroval s vozidlem v katastru obce Horní Rožínka jednatřicetiletý řidič. Muž jel vozidlem Citroen po silnici druhé třídy směrem k obci Rodkov. Vyjel mimo silnici. Narazil do stromu a následně se vozidlo převrátilo na střechu. S podezřením na lehké zranění muže zdravotnická záchranná služba transportovala do nemocnice," informovala mluvčí Rázlová. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku, která vykázala pozitivní výsledek. Naměřená hodnota činila 1,81 promile alkoholu.