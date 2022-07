Policisté pochytali další migranty na Vysočině, tentokrát u D1 na Žďársku

Muži byli ve věku od osmadvaceti do jednatřiceti let. V kufru se nacházel patnáctiletý chlapec. Všichni do auto nastoupili v Maďarsku a přes Českou republiku se chtěli dostat do Německa. Nyní je čeká správní řízení ve věci vyhoštění z území republiky. O patnáctiletém mladíkovi rozhodne jihlavský odbor právní ochrany dětí.

Řidič je podezřelý z přečinu přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.