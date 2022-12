Rusko by mělo Ukrajinu vybombardovat, protože tam žijí fašisti, použít atomovou bombu. A s koncentráky za Hitlera to nebylo tak, jak se o nich mluví v médiích.

Takové názory měl zastávat čtyřiačtyřicetiletý Svatopluk Bena za Žďárska, který měl své kolegy v práci zdravit hajlováním i se slovním doprovodem a o Hitlerovi měl tvrdit, že to byl fajn chlapík.

Přestože se Bena hájil, že vše bylo jinak, soud ho uznal vinným z propagace fašismu a schvalování války na Ukrajině. Bena dostal roční trest s podmínkou na dva roky.

Soud obžalovaného uznal vinným na základě výpovědí svědků. „Trestní oznámení původně podal sám obžalovaný na svého kolegu pro pomluvu, ale nakonec se to otočilo proti němu. Soud spatřuje jedinou pochybnost v tom, že policie nijak oznámení obžalovaného neuzavřela,“ uvedl v odůvodnění rozsudku soudce Jiří Večeřa.

Tvrzení proti tvrzení

Proti rozsudku se Bena na místě odvolal. Jeho obhájce Zdeněk Kratochvíl namítal, že celé trestní řízení bylo vedeno nezákonně. „Výpovědi svědků jsou jen snůška názorů a tvrzení proti tvrzení,“ poznamenal Kratochvíl.

Benu začala policie kvůli jeho názorům vyšetřovat poté, co skutečně sám podal trestní oznámení na kolegu, který o něm měl šířit, že podporuje válku na Ukrajině a projevuje se extremisticky.

„Vyhodili mě kvůli tomu z práce, takže jsem na něj podal trestní oznámení, ale místo toho začali vyšetřovat mě,“ řekl Deníku Bena. Ten byl nakonec obviněn z projevování sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Za to mu hrozil trest od šesti měsíců do tří let.

Podle obžaloby se tak měl na pracovišti chovat nejméně od dubna 2021 do letošního března. Podle kolegů o něm bylo známo, že má vyhraněné pravicové názory. Bena se ale hájil, že se jen lidem snažil vysvětlovat historii tak, jak ji v souvislostech chápe on. „Nikdy jsem se nijak extremisticky nevyjadřoval na žádných veřejných platformách, ať už na internetu či sociálních sítích,“ řekl Deníku Bena. Když byl soudcem požádán o závěrečnou řeč a poslední slovo před vynesením rozsudku, odpověděl: „Nemám k tomu, co dodat.“

Státní zástupkyně Lenka Budziňská nechtěla verdikt nijak komentovat. Na tvrdá slova obhájce o nezákonném vyšetřování také v soudní síni nijak nereagovala. V případě odvolání si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Vzhledem k odvolání Svatopluka Beny se ale kauzou bude zabývat Krajský soud v Brně. Ten může verdikt potvrdit, sám rozhodnout jinak, či případ vrátit k novému projednání do Žďáru nad Sázavou.