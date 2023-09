Že je životadárná tekutina zanesená škodlivými látkami, zjistili v obci náhodou. V jednom křižanovském domě totiž před lety cizinci vařili pervitin. „Rozborem jímky, kam výrobci drog vylévali chemické látky, jsme narazili na znečištění. Následně jsme sledovali, kde by mohlo začínat,“ popsal pátrání místostarosta. Oblast, kam nežádoucí chemické látky zasahují, vede až za potok směrem k radnici.

Varnu pervitinu maskovala prodejna

O tom, že je voda v části městyse není v pořádku, obyvatelé vědí. Ne všechny to však zasáhlo. Štěstí měl například Jakub Mazánek. „Vím, že tady před pár lety varnu zavřeli. A že teď tady jsou kvůli její činnosti problémy. Naštěstí mého přívodu vody by se to týkat nemělo,“ oddechl si místní obyvatel.

Naproti tomu Pavel Ošmera si bude teprve zjišťovat, jestli se vyšší množství chemikálií dotýká i jeho pozemku. Muž totiž bydlí v blízkosti vodního toku. „Asi bych si měl nějaký rozbor udělat. Každopádně doufám, že se mě to týkat nebude. Vodu si totiž beru klasicky z řadu a studnu nemám,“ řekl Ošmera.

Ten je rád, že obec chystá provést čištění a nápravu. „Ideálně by to měl zaplatit ten, kdo to způsobil. Ale nevím, jestli něco takového jde vymáhat. Varnu drog zavřeli před lety,“ doplnil.

Obec zvažuje sanaci lokality. Ta by stála několik milionů korun. Místostarosta Juračka zmínil, že městys kvůli tomu zažádá o dotaci. „Udělali bychom v tom místě bariéru, kde by se odčerpávala a čistila voda. Pak se sníží množství škodlivých látek ve studnách. Bavili jsme se o tom už s lidmi z okolí a ti by o to zájem měli. Z obecní kasy bychom to však nezvládli ufinancovat, takže budeme v příštím roce žádat o dotaci,“ předeslal místostarosta s tím, že pak bude následovat i výběrové řízení.