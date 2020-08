Už podruhé bylo neznámým vandalem poškozeno vnitřní osvětlení tunelu cyklostezlky vedoucí od Pilské nádrže do Stržanova. „Někdo si dal tu práci a osvětlení rozkopal,“ řekla místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Oprava vyjde město na tisíce korun. „Je to strašná škoda hlavně proto, že to slouží občanům a dětem ke sportu. V současné době řešíme jak to udělat, aby dokopová vzdálenost byla jiná. Musíme nadřadit funkčnost nad estetičností,“ poznamenala Řezníčková.