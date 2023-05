Za pití platil mladík na Vysočině falešnými penězi. Ze zločinu je přestupek

Za zločin padělání peněz hrozilo jednadvacetiletému mladíkovi z Třebíčska vězení od tří do osmi let. Hned dvakrát totiž platil dvěma tisícikorunovými padělky v Hrotovicích na Třebíčsku. Stalo se to na společenské akci loni začátkem srpna na louce u Horního rybníka.

Padělky. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Podle obžaloby měl mladík falešné peníze u obsluhy stánku s občerstvením vědomě vydávat za pravé. To, co ale zpočátku vypadalo jako jeden z nejzávažnějších trestných činů, se u soudu nečekaně změnilo na pouhý přestupek. Kauzou se v několikátém hlavním líčení zabýval minulý čtvrtek Okresní soud v Třebíči. „Soud rozhodl tak, že věc postupuje Městskému úřadu v Třebíči na správní oddělení, protože žalovaný skutek by mohl být posouzen jako přestupek,“ informovala mluvčí soudu Jaroslava Valášková. Falešné peníze: eura z popelnice v Jihlavě i padělaná tisícovka v Hrotovicích Rozhodnutí soudu není pravomocné. Státní zástupce si nechal lhůtu na případnou stížnost. „Ještě to musím promyslet, ale pravděpodobně stížnost nepodám,“ řekl Deníku třebíčský žalobce Petr Jach. Podle něj se dokazování u hlavního líčení zásadním způsobem změnilo ve prospěch obžalovaného. „Hlavním důvodem pro rozhodnutí soudu byla velmi špatná kvalita padělků,“ dodal žalobce Jach. Zdroj: Youtube Padělky označila Česká národní banka jako nejnižší kvality. Obžalovaný je měl údajně dostat od přátel. Bankovky se podobaly těm, které se používají například při různých stolních hrách. Obsluha stánku tak ihned poznala, že jde o falešné peníze a v jednom případě se dokonce u soudu nepodařilo ani jednoznačně prokázat, že se nepravou bankovku snažil obžalovaný udat. Pokud státní zástupce nenapadne rozhodnutí soudu stížností, hrozí mladíkovi pouze finanční postih ve správním řízení. Komise by mohla čin posoudit i jako snahu o podvod. Euro s čínskými znaky Policisté na Vysočině v loňském roce řešili celkem čtrnáct případů týkajících se zločinu padělání peněz. O rok dříve to bylo pět případů. Letos v únoru předvedl jistou dávku drzosti muž z Jihlavy, který v popelnici našel falešnou bankovku v hodnotě pět set euro. Přestože šlo na první pohled o padělek, rozhodl se bankovku vyměnit v jedné z jihlavských směnáren v centru města. Gucci i Rolex: celníci na D1 odhalili dodávku plnou padělků za deset milionů Směnárnice bankovku nepřijala a rovnou zavolala policii. „Šlo o padělek té nejhorší kvality. Bankovka byla dokonce z části opatřena čínskými znaky,“ řekl už dříve Deníku jihlavský státní zástupce Jan Vystrčil. Muži za to hrozily až dva roky vězení, ale za mřížemi nakonec zřejmě skončí kvůli mnohem závažnějšímu činu. „Pokud jde o stíhání za pokus o směnu falešné bankovky, tak to bylo soudem v Jihlavě zastaveno pro neúčelnost, protože je tentýž muž někde jinde obviněný ze zločinu loupeže, a tam je sazba až na deset let,“ prozradil aktuálně Vystrčil.

