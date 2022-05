Zloděj navštívil také chalupu u Branišova na Žďársku a to mezi třináctým a devětadvacátým dubnem. Vysadil tam jedno pole plotu, čím se dostal na zahradu. „Následně vypáčil dveře do verandy domu a přitom poškodil rám dřevěných dveří a vrchní zámek, který vytrhl z rámu. Po vypáčení vstupních dřevěných dveří se dostal do druhé části chalupy,“ uvedla Dana Čírtková s tím, že zloděj ani po prohledání vedlejší stodoly nic neodnesl. Škoda na dveřích zatím není vyčíslená.

