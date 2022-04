Na úkor šesti společností na území EU se tak měl Blaha obohatit o více než čtyřiadvacet milionů korun. „Já jsem ty věci neukrýval. Nakupoval jsem je pro klienta z Běloruska,“ hájil se už dříve u soudu Blaha, který bydlí v opraveném domě v Třešti od roku 2012. Na obří sklad náhradních dílů kriminalisté narazili, když u cizince hledali nezdaněné cigarety. Nakonec mu ale museli asi sedm tisíc dílů vrátit, protože se jim nepodařilo prokázat, že pocházejí z trestné činnosti.

Blahu napoprvé Okresní soud v Jihlavě uznal vinným z trestného činu podílnictví. Za to dostal podmínku a půlmilionový peněžitý trest. Jenže Blaha od začátku jakoukoli vinu odmítal.

Odsuzující rozsudek tehdy potvrdil i Krajský soud v Brně. Blaha se nevzdal a využil mimořádného opravného prostředku, kterým je dovolání k Nejvyššímu soudu. A byl úspěšný. Nejvyšší soud všechny rozsudky zrušil a vrátil věc do Jihlavy k novému projednání. Opakované hlavní líčení se konalo v roce 2017. Soud znovu vyslechl Blahu, který ale na většinu otázek odpověděl, že už je to sedm let a na nic si nepamatuje.

Nejvyšší soud chtěl po soudu prvního stupně, aby se znovu zabýval mimo jiné tím, od koho, za kolik a za jakých okolností součástky Blaha nakupoval. Státní zástupkyně ještě navrhla, aby soud nechal zhruba tisíc součástek znovu ohodnotit a pokusil se zjistit, o jakou sumu se mohl Blaha obohatit. Blaha byl ale nakonec obžaloby zproštěn. Minulý týden verdikt potvrdil krajský soud.