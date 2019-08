U Čenkova zabil dva kluky. Opilý řidič může jít na deset let do vězení

Jihlavsko – Opilý řidič, který o víkendu na silnici za Čenkovem zabil dva kluky, může jít až na deset let do vězení. Pětadvacetiletého muže nyní vyšetřovatel obvinil ze dvou trestných činů, a to z usmrcení z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Viník tragické nehody nebyl vzat do vazby a bude trestně stíhán na svobodě.

Ilustrační foto | Foto: čtk

K události, která otřásla celým Třešťskem, došlo neděli ve tři hodiny v noci, když se lidé vraceli z taneční zábavy v Čenkově. Byl mezi nimi i opilý mladý muž, který sedl do auta a rozjel se do Třeště. Z dosavadního vyšetřování vyplynulo, že v přehledném úseku silnice za Čenkovem vlivem silné opilosti s autem vjel vlevo do protisměru. Tam srazil dva chodce, kteří se pohybovali na kraji vozovky a mířili do Třeště. Po střetu s nimi auto skončilo mimo silnici. Na místo ihned přijeli záchranáři, policisté i hasiči. „Dva chodci ve věku 17 a 18 let utrpěli při dopravní nehodě velmi vážná zranění, kterým přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehli,“ řekla k tomu policejní mluvčí Dana Čírtková. Řidiče policisté po nehodě zadrželi. „Policisté řidiče na místě podrobili dechové zkoušce, jejíž výsledek byl pozitivní – 2,39 promile alkoholu v dechu. Pozitivní hodnotu měla také opakovaná dechová zkouška – 2,42 promile. Dále provedli také test na přítomnost návykových látek, ten byl negativní,“ uvedla policejní mluvčí. Nováčkové se rozešli smírně, po zásluze Přečíst článek › Poté policisté řidiče převezli do zdravotnického zařízení k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a nakonec jej umístili na jihlavskou záchytku. „Po vystřízlivění řidič skončil v policejní cele a během pondělí kriminalisté prováděli další úkony v trestním řízení, včetně důkladného ohledání osobního vozidla, které mělo účast na nehodě. Toto auto policisté zajistili pro účely trestního řízení. V průběhu úterý bylo zahájeno trestní stíhání řidiče a po sdělení obvinění byl propuštěn ze zadržení na svobodu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až deseti let,“ upřesnila informace Dana Čírtková. Mladý muž působil v několika kapelách na Jihlavsku. Naposledy v Jordan II, kde zpíval. Kapela se od jeho chování, kdy sedl za volant opilý a způsobil tragédii, veřejně distancovala na svém facebookovém profilu. Na místě nehody na silnici třetí třídy mezi Čenkovem a Třeští je nyní pietní místo, kam chodí lidé zapalovat svíčky za obě oběti.

Autor: Zuzana Musilová