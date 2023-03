Tuny masa pro Kostelecké uzeniny si měl řidič z Jihlavy nechávat pro sebe

Dal o sobě znovu vědět. Recidivista a výtržník David Kuřítko z Jihlavy, který je známý například tím, že v Jihlavě na hokejovém zápase napadl rozhodčího, nyní čelí dalšímu obvinění. Potom, co si odseděl dva roky za krádeže v Rakousku, musí nyní před jihlavským soudem vysvětlovat, jak je to s masem pro provozovnu Kosteleckých uzenin. Měl totiž zpronevěřit maso za statisíce korun. Hrozí mu za to trest od jednoho do pěti let nebo peněžitý trest.

David Kuřítko z Jihlavy (na archivním snímku). | Foto: Archiv Deníku

„Hlavní líčení bylo odročeno na neurčito. Kromě toho, že nepřišel jeden svědek, tak obhajoba přišla s tím, že má další, byť zatím nekonkrétní návrhy na doplnění dokazování,“ konstatoval v pondělí 20. března jihlavský žalobce Jan Vystrčil. Kuřítko ale změnil příjmení. Nyní se jmenuje David Makový. Pod svým rodným jménem Kuřítko se mimo jiné „proslavil“ opakovanými výtržnostmi na sportovních stadionech. Kuřítko je například ten, který v roce 2009 během hokejového utkání mezi Duklou Jihlava a Chomutovem surově napadl rozhodčího René Trombíka. Kuřítko za to dostal podmínku a roční zákaz vstupu na všechny stadiony v zemi. Na dlouho se tak ocitl na černých listinách zakazujících vstup na stadiony agresivním návštěvníkům. David Makový, je aktuálně obviněný z toho, že v prosinci 2021 jako řidič přepravní společnosti zodpovídající za přepravu masných výrobků mezi skladem v Praze-Ruzyni a provozovnou Kosteleckých uzenin si z masného nákladu nechal pro vlastní potřebu část převáženého zboží za zhruba 232 tisíc korun. Šlo například o moravské uzené maso o hmotnosti přibližně 1,2 tuny, uzené vepřové koleno o váze 1,3 tuny a téměř dvě stovky přepravek a plastových palet. Poškozenou společností jsou Kostelecké uzeniny. Jihlavský výtržník Kuřítko sedí v Rakousku. Za krádeže Makový u soudu ale jakoukoli vinu popřel. Pod něj se zboží při vykládce v Kostelci vždy kontrolovalo a vše sedělo. Neměl potřebu zboží krást, protože si ho mohl koupit za zvýhodněnou cenu, čehož taky využíval. Palety neukradl, ale výhodně zakoupil od zaměstnance firmy, pro níž Makový jezdil. Současně podle něj byly velké nesrovnalosti ve skladu v Praze – Ruzyni, protože se mu údajně několikrát stalo, že mu naložili zboží, které nebylo pro Kostelec. Auta navíc podle něj měla plomby a pravidelně se vážila. Trestní oznámení ze strany Kosteleckých uzenin považuje za účelové ve snaze zakrýt zjištěné manko. Jenže obžaloba naopak považuje za účelovou obhajobu Makového, protože ho má usvědčovat řada důkazů. Například výpovědi svědků, kteří od něj měli maso nakupovat. V pondělí 20. března byl u soudu slyšet jeden z nich. Ten sice potvrdil, že od Makového nějaké maso měl, ale určitě to nebylo v takovém množství, jak tvrdí obžaloba. Dále ho mají usvědčovat kamerové záznamy, které měly Makového při manipulaci s masem zaznamenat a údaje GPS, kudy s autem jezdil. V rejstříku trestů má Kuřítko, nyní Makový, celkem devět záznamů o odsouzení v České republice. Třikrát pak byl odsouzen v Německu a jednou v Rakousku.

