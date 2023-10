Rozsudek je pravomocný. Vyjádřila se k němu mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová. „Odvolání obžalovaného bylo krajským soudem zamítnuto,“ informovala bez dalších podrobností mluvčí. Sedmapadesátiletý Manoušek by měl v nejbližších dnech či týdnech dostat od soudu výzvu k nástupu do výkonu trestu. Může sice ještě využít dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, to je ale mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na již pravomocně uložený trest.