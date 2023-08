Gajdzioková a její dva příbuzní byli letos v březnu odsouzeni k podmíněným trestům za incident v bance, během něhož se střetli s policisty poté, co bankovní úřednice odmítla Gajdziokové vrátit tisícikorunovou bankovku. Tu si žena přišla do banky na náměstí vyměnit, protože byla poškozená. Úřednice totiž ženě oznámila, že musí bankovku poslat na posouzení do České národní banky. Gajdziokovou a jejího přítele policisté zpacifikovali, přestože měla žena na ruce sádru.

Nepřiměřený zásah policie v Meziříčí? Při zatýkání v bance mě zranili, tvrdí muž

„Odvolali jsme se, protože jsou tu porušována lidská práva. S rozsudkem nesouhlasíme,“ okomentovala Gajdzioková odsuzující rozsudek.

Gajdziok dostal trest na jeden rok s podmínkou na osmnáct měsíců za vyhrožování policistům. Jeho matka Šárka dostala tentýž trest za potyčku s policisty v bance, do níž se připletl i její přítel. Ten dostal o tři měsíce kratší podmínku. Čin soud bral jako výtržnictví. Všichni tři si ještě mohou podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

Neobvyklý incident se stal 3. února 2021 v pobočce ČSOB ve Velkém Meziříčí. Gajdzioková si tehdy s přítelem Karlem Homolou přišla vyměnit poškozenou bankovku. Jenže úřednice za přepážkou jim oznámila, že musí bankovku odeslat na kontrolu, teprve poté dostanou jinou. Gajdziokové se to nelíbilo a trvala na vrácení bankovky. Její neodbytnost skončila přivoláním policejní hlídky a následným konfliktem. „Paní chtěla odejít z banky na záchod, ale to bylo až poté, co jsem ji upozornil, že je zadržená a zůstane na místě. Chovala se vulgárně a agresivně. Rukou mě praštila do hrudi. Když se přesto snažila silou dostat z banky, použili jsme hmaty a chvaty,“ popsal u soudu policista Daniel Kružík.

Totéž potvrdil i jeho kolega, který na místě zasahoval. Gajdziokovou policisté povalili na zem, přestože měla levou ruku v sádře. Homola se jí snažil pomoci, ale i jeho policisté zpacifikovali a spoutali. Gajdziokovou vyvedli bez pout. Její přítel si pak stěžoval na to, že mu policisté při zákroku způsobili zranění na břiše. Podle obžaloby pak ještě Gajdzioková a její syn na konci ledna téhož roku vulgárně nadávali policistovi Danielu Kružíkovi během silniční kontroly.