Auto zmizelo z jejich okresu a bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Řidič při zásahu jednoho ze strážců zákona srazil a zranil. Ukázalo se, že za volantem seděl dvaačtyřicetiletý Michal Vago z obce v okrese Brno – venkov, vzápětí skončil ve vazbě.

„Zraněný policista utrpěl zlomeninu levého zápěstí a léčil se měsíc. Michal Vago se dopustil zločinu násilí proti úřední osobě. Navíc od roku 2017 nesměl řídit auto až do letošního července, takže mařil výkon úředního rozhodnutí,“ přečetl z obžaloby státní zástupce Zdeněk Špaček. Pokud obžalovaného soud uzná vinným, může mu podle Špačka uložit trest v rozmezí od šesti měsíců do šesti let.

S nárokem na náhradu škody se přihlásila pojišťovna ministerstva vnitra, zatím bez konkrétní sumy. A rovněž krajské policejní ředitelství v Jihlavě - požaduje částku víc jak dvanáct tisíc korun.

Policie, stůj!

Co se onoho dne stalo, popsali u soudu coby svědci postupně všichni čtyři policisté. Ráno dostali echo, kde se přibližně pohybuje kradený vůz. Jeli ho na Třebíčsko dohledat, objevili ho v Třebíči na parkovišti. Dali si vysílačkami vědět, jak řidiče zastaví. Že mu zatarasí výjezd z parkoviště autem a společně ho zatknou.

Pak už se seběhlo všechno velmi rychle. Policisté z jednoho auta vyběhli před kradený vůz, podle státního zástupce měli na rukávu nataženou pásku s nápisem policie. Služební pistole drželi v pohotovostní poloze na hrudi a velmi hlasitě křičeli: „Policie stůj!“ Obžalovaný sice těsně u nich zastavil, ale v mžiku zvolil cestu zpět. Když rychle couval, vybočil z rovného směru jízdy a „myškou“ srazil policistu z druhého policejního auta, který tam stál a hlasitě rovněž křičel: „Policie, stůj!“ Sražený policista sice upadl na služební vůz, znovu se však postavil na nohy a vydal se za kradeným autem. U soudu vypověděl, že znovu a znovu křičel: „Policie, stůj!“ Tasil zbraň a dvakrát vystřelil na spodní přední část odcizeného vozidla. Auto dojelo na okraj parkoviště, kde nebyl výjezd. Zůstalo viset z kopce na betonovém obrubníku, když nezvládlo přejet chodník. Policista ještě prostřelil obě přední pneumatiky, protože řidič nereagoval a kola se točila. Obával se, aby auto nezabralo a nevydalo se proti němu.

V tu chvíli ho doběhli dva kolegové a šli zajistit posádku. Ukázalo se, že uvnitř krom řidiče, který už nekladl odpor, je ještě jeden spolujezdec vepředu, dva vzadu – žena a muž. A pes.

Jeden čin přiznal

Obžalovaný u soudu přiznal, že řídil, byť měl zákaz. Uvedl, že ovšem v první chvíli nepochopil a nepoznal, že jde o zákrok policie. Napadlo ho, že si přišli vyřizovat účty lidé, kteří jsou v kontaktu s jeho známým. Snažil se odcouvat podle parkovacího zařízení v autě, policistu za sebou neviděl, ani mu senzor ve vozidle nehlásil náraz. „Až po dvaceti minutách jsem zjistil, že jsem někoho srazil,“ řekl u soudu. Takové vysvětlení razantně odmítl sražený policista, který zdůraznil, že rukou hlasitě plácl do skla.

Michal Vago rovněž u soudu sdělil, že v autě hrálo jen tlumeně rádio, přesto výzvy policistů, aby zůstal stát, k němu nedolehly. Obhájce Rostislav Kovář se snažil zpochybnit, zda se dalo hned poznat, že šlo o policejní zásah. I to, zda obžalovaný najel na policistu záměrně. Předseda senátu František Frula jednání odročil. Mimo jiné mají přijít další svědci. A obhájce získal od lidí ze sídliště fotografie a video ze zásahu, které soud zhlédne.