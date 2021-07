Ve středu 21. července se u Obvodního soudu pro Prahu 4 mělo konat již čtrnácté hlavní líčení, ale nekonalo. „Obhájkyně obžalovaného soudu sdělila, že i přes ukončené očkování má virózu a necítí se dobře. Přísedící, kteří jsou vyššího věku namítli, že se cítí být ohroženi. Na to obhájkyně vyndala negativní PCR test na covid-19, ale předseda senátu nakonec rozhodl, že za této situace nelze v jednání pokračovat a odročil ho na září,“ popsal Deníku dění před pražským soudem státní zástupce Václav Mastný, který k soudu dojíždí až z Třebíče.

Další hlavní líčení by se tak mělo konat 15. září, které bude současně patnáctým líčením v této kauze. Ta se táhne už několik let a Roman Švaňhal kvůli ní musel ukončit svou soudcovskou praxi a stále mu hrozí trest od dvou osmi let.

Švaňhal už byl stejným soudem loni 25. listopadu uznán vinným za týrání osoby žijící ve společném obydlí, za což dostal tříletý trest s podmínkou na čtyři roky. Kromě toho by měl oběti vyplatit odškodné sto tisíc korun za nemajetkovou újmu a během zkušební doby by se měl podrobit speciálnímu psychologickému programu. Švaňhal se na místě odvolal. Případem se musel zabývat nadřízený Městský soud v Praze. Ten rozsudek zrušil a nařídil soudu I. stupně, aby kauzu znovu projednal.

Švaňhal měl družku podle obžaloby týrat dlouhodobě, nejméně od prosince 2014 do června 2017. Svým chováním ji měl dokonce způsobit těžkou újmu na zdraví, mimo jiné v podobě vzniku klaustrofobie a prohloubení její vrozené poruchy řeči, zadrhávání.

Švaňhal naopak tvrdí, že nic z toho není pravda a za oběť se označil on sám, když uvedl, že se poškozená uchýlila k jeho likvidaci. Podle něj neunesla přechod z velkoměsta (Praha) na maloměsto (Žďár nad Sázavou). Údajně trpěla návaly vzteku, při nichž v bytě ničila věci a měla podivné návyky. Poškozená řekla, že to není pravda a pokud něco rozbila, tak to bylo při obraně před jeho ataky. Soud už vyslechl řadu svědků. Kdy padne rozsudek, není známo.