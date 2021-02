Rozsudek zatím není pravomocný. Přestože státní zástupce navrhoval o čtyři měsíce přísnější trest, nakonec s verdiktem souhlasil. Vlk se ještě může odvolat.

Padesátiletý Vlk z Jihlavy byl poprvé spatřen v listopadu 2019 v blízkosti vyšší odborné grafické školy v Březinových sadech v Jihlavě. Kolem půl druhé odpoledne si stáhl kalhoty včetně spodního prádla a začal před kolem procházející nezletilou dívkou onanovat.

Totéž na témže místě zhruba ve stejnou dobu zopakoval o dva dny později. Tehdy ale měl mnohem širší obecenstvo tří nezletilých dívek.

„Přestože byl muž na začátku prosince obviněn z výtržnictví, dopustil se v následujícím roce dalších nejméně dvou skutků,“ konstatoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Loni 22. dubna na turistické stezce kolem rybníku Stará plovárna vytáhl penis na čtyřiadvacetiletou ženu. Ta raději ihned odešla. Vlk na ženu přitom křičel: „Já bych š…., já bych m…“

U soudu se přiznal

O měsíc později 19. května u dřevěného posezení ve stejné lokalitě poblíž Kosovské ulice se kolem druhé hodiny odpoledne opět obnažil před kolemjdoucí ženou. Když na něj křičela, aby toho nechal jinak zavolá policii, Vlk ničeho nedbal a pokračoval v masturbaci. O chvilku později byl zadržen policejní hlídkou ve vedlejší ulici.

Libor Vlk u soudu přiznal vinu, proto nebylo potřeba dlouhého dokazování. Soud se zabýval pouze tím, jaký mu uloží trest. Vlk byl v minulosti už patnáctkrát soudně trestán. Většinou za majetkovou trestnou činnost. Několikrát byl i ve výkonu trestu. Z vězení naposledy vyšel v červnu 2018.

Podle soudního znalce trpí Vlk duševní poruchou. Konkrétně lehkou mentální retardací a především sexuální poruchou – pozérstvím (snaha předvést se neobvyklým způsobem a upoutat pozornost). Znalci navíc dospěli k názoru, že je obžalovaný pro společnost nebezpečný a měl by se léčit. Po odpykání trestu by tak měl docházet do sexuologické ambulance.

„Podobných případů v Jihlavě řešíme zhruba čtyři až pět do roka,“ podotkl Ivo Novák.

Podobné případy obnažování policisté řeší jako výtržnost, proto není možné přesné statistiky zjistit.

Závažnějším případem byla v loňském roce událost ve Vodním ráji v Jihlavě, kde muž z Opavy obtěžoval koupající se děti. Nakonec byl dopaden a kvůli závažnosti jeho chování skončil ve vazbě. Kriminalisté zjistili, že má mít mimo jiné na svědomí i znásilnění nezletilého dítěte. Případ, na který jako první upozornil Deník Vysočina si nakonec převzali kriminalisté z Ostravy.

„Tento případ je mnohem závažnější, protože došlo ke kontaktu mezi pachatelem a nezletilými oběťmi,“ upozornil žalobce Ivo Novák.