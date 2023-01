Násilná smrt muže samotáře šokovala Golčův Jeníkov. Tělo našly děti

Nyní to spíše vypadá na nešťastnou náhodu, nedbalost či nehodu. „Případem se zabývají kriminalisté z odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie, kteří jej prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Zatím nebyly shledány důvody pro obvinění jakékoliv osoby,“ konstatovala aktuálně krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Neposkytnutí pomoci

Jednou z verzí je i ta, že by se mohlo jednat o neposkytnutí pomoci. V osudný den měli totiž s Lubomírem Č. popíjet dva muži. Poškozený měl během pijatiky spadnout ze strmých schodů a smrtelně se zranit. Měl zranění na hlavě i hrudníku. Muži, co s ním popíjeli, mohli uložit poškozeného do postele, aniž by mu zavolali lékařskou pomoc. „Už asi víme, jak se to stalo, ale je nutné vyčkat na znalecké posudky,“ dodal Kubiš.

Co přesně se v domě stalo, není zatím jasné. Podle sousedů vedl Lubomír Č. samotářský, až poustevnický život. V jeho zanedbaném rodinném domě ho ale hojně navštěvovali různí lidé včetně dětí. Ty také jeho tělo údajně objevily.

Násilná smrt v Golčově Jeníkově: samotář se zřejmě obával o život

V minulosti vedl na místní škole první počítačový kroužek. Hry k němu chodili mladí hrát i později. Lubomír Č. pracoval na dráze a podle sousedů mohl mít doma nastřádanou slušnou sumu peněz. Žil totiž sám a neměl už ani žádné příbuzné. Do obchodu chodil nakupovat jen základní potraviny a za nic dalšího peníze neutrácel. V poslední době ale mohl mít z něčeho obavu, protože měl vstupní dveře do domu opatřené ocelovým mechanismem. Odkdy měl zabezpečení nainstalované, není jasné.

Město jej na vlastní náklady pohřbilo do vlastní hrobky v Čáslavi.