Vše působí tak, že někdo kočky úmyslně zabíjí a pak je odhodí do škarpy u silnice, aby to vypadalo, že je srazilo auto. „Kdyby to byly dvě tři kočky, tak to možná tak bude vypadat, ale myslím, že dneska už jich je sedm. První mrtvá zvířata jsem našla někdy v první polovině března. Pak jsem si toho začala všímat a našla jsem tam další,“ vysvětlila Herzová.

Ještě než žena zvířata pohřbila v lesíku, nafotila je a snímky zveřejnila na sociálních sítích. „Když jsme na fotky náhodou narazili, ihned jsme si uvědomili, že by mohlo jít o našeho kocoura. To se pak potvrdilo. Poznali jsme ho podle natrženého ucha, zbarvení a chybějícího zoubku a dírky v uchu po včelím žihadle,“ svěřil se Deníku Roman Libal z Mrákotína. Podle něj mělo zvíře díru v hlavě. „Něco takového musí být od lopaty či rýče,“ komentoval Libal.

Mrákotín je navíc od místa nálezu mrtvých zvířat vzdálen asi čtyři kilometry. Libal se proto dlouho nerozpakoval, a vše oznámil na policii. „Ve čtvrtek 13. dubna jsme přijali oznámení o ztrátě kočky. Případem se zabýváme, ale zatím nebyla stanovena žádná právní kvalifikace,“ informovala bez dalších podrobností krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podle informací Deníku už policie postupně začala přijímat další svědectví. „Dávejte si pozor na své mazlíčky. Pokud už nějakou dobu postrádáte kočku, pak je možné, že dopadla jako náš kocour,“ varuje Libal, podle něhož postrádají v Mrákotíně své kočičí mazlíčky i jiní lidé.

Podle Zory Herzové všechny kočky, které našla, zemřely nejspíš cizím zaviněním a ve velkých bolestech. „Bude na policii, aby zjistila, jak to bylo. Já jsem připravená jí ukázat místa, kde jsem mrtvá zvířata našla. Podle mě to musí dělat nějaký primitiv, když je odhazuje na stejné místo,“ uvedla Herzová, která po okolí rozvěsila letáky, aby byli lidé všímaví.

Kdo by mohl mít údajné zabíjení koček na svědomí, nikdo netuší. „Kdo by něco takového mohl dělat? To netuším. Asi před čtyřmi lety si byl na úřadě stěžovat jeden místní přistěhovalec, že mu kočky lezou na jeho pozemek a on po nich musí uklízet,“ řekl Deníku starosta Mrákotína Miroslav Požár.