Bitka o vrátnici v Jipocaru ve Stříteži: slzný sprej, pěsti, urážky. A soud

Verdikt by měl padnout v pondělí 20. března odpoledne. Kudrnovi hrozí až dva roky vězení za výtržnictví.

Soud v pondělí přehrál videozáznam z vrátnice, z něhož ale není patrné, že by obviněný o pětatřicet let staršího vrátného uhodil do obličeje. Ten trvá na tom, že mu Kudrna dal pěstí. „Je to slovo proti slovu,“ naznačoval už dříve žalobce Novák.

Neobvyklý incident se stal loni 26. srpna kolem půl druhé odpoledne. Robert Kudrna, který pracuje jako administrativní pracovník, vezl do areálu firmy náhradní vozidlo, které měl předat konkrétnímu klientovi. Co přesně se mezi oběma soky stalo, není jasné.

Spouštěčem s největší pravděpodobností byl vzájemný spor obou mužů o vjezd do areálu firmy.