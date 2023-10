Událost se stala letos 15. ledna krátce po jedenácté hodině večer před bytovým domem v ulici Nový dvůr v Bystřici nad Pernštejnem. Obžalovaný vandal nanesl na přední kapotu, čelní sklo, sklo větracího okna levých předních a levých zadních dveří a střechu osobního auta Škoda Octavia vteřinové lepidlo. Tím majiteli vozu způsobil škodu šedesát tisíc korun. Co vandala k činu vedlo, není jasné. Informace o případu Deník zjistil ze stručné soudní databáze. Vandala policie obvinila z poškozování cizí věci, hrozil mu až jeden rok vězení.

O útoku mačetou na reproduktor, k němuž došlo loni v červenci během zahradní oslavy narozenin v Hrotovicích, Deník už dříve informoval. „Muž byl tehdy pod vlivem alkoholu. Jeho chování bylo důsledkem nespokojenosti se situací kolem jeho bydliště s hlasitou hudbou,“ uvedl k činu šéf třebíčských žalobců Jaroslav Nemeškal. Událost se stala v ulici Bří Lohnických 2. července kolem půl jedenácté večer v prostorách Hospůdky Na Ranči.

Muže policie obvinila z výtržnictví a poškozování cizí věci. Kauzou se zabýval Okresní soud v Třebíči. Ten obžalovaného nakonec uznal vinným a jako trest mu uložil patnáctitisícovou pokutu. Mačeta, s níž na hosty oslavy muž zaútočil, propadla státu. Odvolací soud pak rozhodl, že obžalovaný musí za zničený reproduktor poškozenému majiteli zaplatit necelý deset tisíc korun.

Deník v původním článku zmínil, že se událost obešla bez zranění. Na to reagovala čtenářka s tím, že „útočník" rozhodně nešel na oslavu ohrožovat lidi, ale se záměrem něco provést s hlasitou hudbou, tedy reproduktorem, která už byla k nevydržení. „Právě kvůli neustálému porušování nočního klidu a otočeným reflektorům do oken rodinných domů nás donutilo omezit i rodinné návštěvy přes víkend. A že se incident obešel bez zranění? Útočníka, jak jej nazýváte, nebo zúčastnění nazývají, osazenstvo shodilo ze schodů a zkopali do bezvědomí. Ležel na ulici v kaluži krve a opilci do něj chodili kopat, než přijela sanitka. Měl i přeraženou čelist. Takže bez zranění se událost rozhodně neobešla. Tohle přeci jen tak přejít nejde. Samozřejmě chápu, že mačeta nebyla úplně šťastná volba,“ napsala Deníku žena s iniciály M. Š.