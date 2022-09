Bývalá učitelka prostřednictvím nových žalob žádá další statisíce korun. Škola navíc aktuálně čelí exekučnímu řízení. Kauza může skončit až před mezinárodním soudem. „Prostřednictvím našeho právního zástupce jsme podali na Ministerstvo spravedlnosti žalobu o náhradu škody zhruba čtyř milionů korun, která nám vznikla kvůli protichůdným, a pro nás nepochopitelným rozhodnutím Ústavního soudu,“ uvedl pro Deník Ptáček. Kromě toho škola žádá půl milionu korun za nemajetkovou újmu.

Necelé čtyři miliony musela škola a její zřizovatel město Žďár nad Sázavou uhradit Humpolíkové po rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2016. Ten po vleklých tahanicích a odvoláních po soudech nižší instance nakonec rozhodl, že škola v roce 2007 s Humpolíkovou neoprávněně rozvázala pracovní poměr.

Problém byl především v takzvaném řetězení smluv na dobu určitou. Všechny soudy nižší instance včetně nejvyššího ale tehdy rozhodly, že postup školy byl správný. Napoprvé to uznal i ten ústavní, ale v roce 2016 z ničeho nic otočil a konstatoval, že škola chybovala a pracovní smlouva Humpolíkové trvala dalších devět let. Celou dobu měla pobírat plat a škola jí ho musela zpětně doplatit. Za období od srpna 2007 do října 2017 to bylo zhruba 2,4 milionu korun. K tomu 1,5 milionu za úroky z prodlení. Celkem necelé čtyři miliony korun.

„Ústavní soud dospěl k názoru, že byla porušena práva paní Humpolíkové na soudní ochranu. Došlo k takzvanému řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, což je z důvodu ochrany zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu zakázaná praxe,“ sdělila aktuálně k rozhodnutí z roku 2016 mluvčí Ústavního soudu Michaela Čihalíková Sedláčková.

Dostala odstupné

Ředitel Ptáček je přesvědčen, že Humpolíková na peníze neměla z lidského pohledu právo. Po překvapivém rozhodnutí Ústavního soudu musela škola Humpolíkovou znovu zaměstnat. „Bylo to jen na krátkou dobu, protože prakticky okamžitě dostala výpověď pro nadbytečnost. Na cestu ale ještě dostala odstupné,“ vzpomíná Ptáček.

„Žaloba na stát je z mého pohledu oprávněná. Ministerstvo má na její vyřízení lhůtu šest měsíců. Za tu dobu se ale nikdo neozval, proto jsme ji podali rovnou na Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou,“ řekl právní zástupce školy Luboš Kliment.

Ten v žalobě napsal, že škola v kauze čelila od samého začátku opakovaným trestním oznámením a devastaci své dobré pověsti. Celý spor navíc nekončí. Deníku to potvrdil i právní zástupce Humpolíkové Michal Janovec. „Má klientka má v současné době v běhu několik žalob, které se týkají sporu se školou. Pokud jsem informován, tak se chystá i žaloba k Mezinárodnímu soudu ve Štrasburku,“ uvedl Janovec. O žalobě školy na stát, jak odpověděl, nic neví.

O přetrvávajících nárocích Humpolíkové svědčí i exekuční řízení, kterému musí škola aktuálně čelit. Humpolíková se domáhala dalších zhruba šedesáti tisíc korun. Okresní soud v Jihlavě jí ale přiznal pouze asi šest tisíc korun.

Škola tak bude čelit problémům i v budoucnu. Ústavní soud se na stranu Humpolíkové přiklonil, přestože uznává, že to pro školu znamená velké problémy, ale věří, že to zvládne. „Jsme si vědomi toho, že je to docela tvrdé ex post rozhodnutí, protože to nabourá právní jistotu školy, nicméně se přece jen jedná o právnickou osobu, která to zvládne,“ napsala v aktuálním vyjádření pro Deník Čihalíková Sedláčková.