Soudce Vladimír Sova nakonec dospěl k názoru, že lze ještě Ustohala nechat na svobodě, protože tak bude mít větší možnosti své dluhy splatit. Měl by tak udělat ve zkušební době, kterou mu soud stanovil na maximální možnou dobu pěti let. Pokud by peníze nesplácel, či se dopustil jiného trestného činu, mohl by skončit ve vězení na tři roky. Kromě trestu dostal Ustohal, který je dnes jednatelem korporace Kvantová kosmetika vědomí, ještě zákaz činnosti na osm let.

Ustohal si na své věřitele vymyslel jako realitní makléř podle soudu nepravdivou legendu o zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím investic do nákupu a následného prodeje nemovitostí zatížených exekucemi. Lidem za to sliboval vyplacení úroků 1,5 až 2,5 procenta z celkové výše vložených peněz v tříměsíčních intervalech.

Lidé Ustohalovi svěřovali statisícové částky. Jedna rodina mu dokonce ke zhodnocení poskytla necelé tři miliony korun. Z toho dostala zpátky jen asi 350 tisíc korun. Peníze Ustohal vrátil i dalším poškozeným, to ale soud chápal jako úhradu způsobené škody.

Ustohal se u soudu hájil tím, že jeho společnost fungovala jako klasická realitní kancelář. Jenže bylo potřeba, aby měl k dispozici peníze, když se objevila exekučně zatížená nemovitost. Peníze pak chtěl použít na její vyplacení. Podle Ustohala šlo o složitý proces, musel se domluvit s exekutorem a zajistit případnému kupci financování. Na to měl peníze od investorů, které musel dle smlouvy úročit, a používal je k rozvoji firmy.

Jenže toto jeho tvrzení považoval soud za účelové se snahou vyhnout se trestní odpovědnosti.

Rozsudek je pravomocný. Ustohal by tak měl přijít o post jednatele ve firmě, která podle některých prodává předraženou kosmetiku.