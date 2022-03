Tento týden je však vše jinak. Nejvyšší soud (NS) v Brně, na který se s dovoláním Komorník obrátil, jej definitivně zprostil obžaloby. Argumentoval jedinou větou: kauza se ho prý netýká, protože v autě v čase srážky neseděl.

Soud mu dal za pravdu. „Nejvyšší soud předchozí rozsudky zrušil a muže zprostil obžaloby, protože neexistuje přímý důkaz o tom, že obviněný, který byl majitelem vozidla, auto při spáchání projednávaného skutku skutečně řídil,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda kolegia NS Petr Angyalossy. Senát navíc už ani nepočítá s tím, že by se mohly objevit nějaké nové důkazy. Komorník tak nepřijde o auto ani nebude muset platit odškodné cyklistovi.

Neobvyklý incident se odehrál v říjnu 2018 před pátou hodinou odpoledne v Novém Městě na Moravě. Motorista na jedné z křižovatek ve městě nedal cyklistovi, který jel po hlavní, přednost a omezil ho v jízdě. Muž na kole dal řidiči jasným gestem najevo, co si o tom myslí. Řidič začal intenzivně brzdit, na což cyklista musel auto objet, při tom pravou rukou praštil do levého zpětného zrcátka a poškodil ho. Poté se snažil ujet. Řidič osobního auta si však jeho chování nenechal líbit a začal jej pronásledovat. Oba odbočili na cestu vedoucí k Cihelskému rybníku i přesto, že motorová vozidla zde mají zákaz. Řidič po několika metrech cyklistu dojel, úmyslně narazil do zadního kola a odjel.

Cyklista zůstal v důsledku zranění a šoku bezmocně ležet na zemi. Incident přímo vidělo několik lidí. „Auto cyklistu pronásledovalo a pak do něj prostě narazilo a odjelo. Zraněný strašně křičel bolestí,“ uvedla jedna ze svědkyň.Cyklista skončil v nemocnici s vážným poraněním ruky – otevřené zlomeniny, zhmožděniny a oděrky na levé straně pánve. Lékaři ho museli dvakrát operovat. Přestože z kraje vyšetřování Komorník naznačil, že v autě seděl on, jako důkaz se to u soudu nedalo z procesních důvodů použít. Žďárský soudce Jiří Večeřa měl ale o viníkovi jasno. Ne tak Nejvyšší soud. „Řetězec nepřímých důkazů není uzavřen natolik, aby bezpochyby vedl k takovému závěru. Nejvyšší soud tak uplatnil právní zásadu v pochybnostech ve prospěch obviněného,“ uzavřel Angyalossy.