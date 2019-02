Jihlava – Okresní soud v Jihlavě se v pondělí začal znovu zabývat kauzou mafiánského vydírání veterináře z Jihlavska.

Ve vyděračské kauze, jíž se opět začal zabývat jihlavský soud, figurují tři obžalovaní – (zleva) bývalý brněnský policista Martin Foltýn, dvanáctkrát soudně trestaný recidivista Roman Motičák a dosud bezúhonný Zdeněk Zapletal. | Foto: Deník/Roman Martínek

Jihlavský soud už případ musel řešit celkem třikrát. Samotný čin se odehrál v roce 2011. Státní zástupce Ivo Novák podal k soudu obžalobu v roce 2012. Od té doby padly už tři ne-pravomocné rozsudky. Kauzu nakonec musel dostat na starost jiný soudce i senát.

Původně řešil případ soudce Zdeněk Chalupa, který pokaždé i přes výtky odvolacího Krajského soudu v Brně vynesl vždy tentýž rozsudek.

Nyní dostala na stůl případ jihlavská soudkyně Tereza Jedličková. Hlavní líčení, které se musí celé opakovat znovu, má soud naplánovaná až do čtvrtka. Kdy padne v pořadí již čtvrtý verdikt, zatím není jasné.

V kauze figurují tři obžalovaní. Bývalý brněnský policista Martin Foltýn, dvanáctkrát soudně trestaný recidivista Roman Motičák a dosud bezúhonný Zdeněk Zapletal.

ZALEPILI MU ÚSTA I OČI A ZAČALI HO MUČIT

Foltýn a Motičák mají podle obžaloby na svědomí tři vyděračské skutky. V prvním případě dosud neznámá žena vylákala veterináře na odlehlé místo, kde se na něj vrhli další maskovaní násilníci. Veterináře spoutali, zalepili mu nejen ústa, ale i oči, a začali ho mučit. Pak kolem domu veterináře někdo rozmístil granáty a do poštovní schránky vhodil výhružné dopisy. Ve třetím případě mu pachatelé zapálili vchodové dveře do domu. Při tomto činu byl zatčen Foltýn a Zapletal. Kriminalisté totiž z odposlechů věděli, co má Foltýn v plánu, a čekali na něj přímo v domě veterináře. Postiženou rodinu policisté tehdy ještě před útokem ukryli na bezpečném místě.

K domu tehdy Foltýna dovezl Zapletal. Se dvěma předchozími útoky Foltýna spojovaly pachové stopy a svědecké výpovědi.

Jenže Foltýn odmítl, že by se na předchozích útocích podílel. Všechny vyděračské útoky si podle obžaloby objednal Motičák, kterému měl veterinář dlužit peníze. To však nebyla pravda. Naopak veterinář podal trestní oznámení na Motičáka pro podvod.

Tuto kauzu řešil soud samostatně a den po žhářském útoku se mělo konat odvolací řízení. Motičák nakonec dostal nepodmíněný trest a nyní je ve výkonu trestu. Celkem si odpykává osm let převážně za podvody.

Martin Foltýn dosud odmítal před soudem vypovídat, včera ale změnil názor. Ve své vůbec první výpovědi se přiznal pouze k činu, při němž byl přistižen.

„S ostatními skutky nemám nic společného," prohlásil soudu Foltýn.

Soudu řekl, že se chtěl odvděčit Motičákovi, protože ho považoval za přítele, který mu pomohl poté, co byl vyhozen od policie.

„Motičák mi řekl, že mu měl veterinář sexuálně napadnout jeho družku," uvedl v pondělí Foltýn.

Následně reagoval na dotazy soudu, ovšem na otázky státního zástupce odmítl odpovídat, protože podle něj žalobce vždycky sháněl důkazy pouze v jeho neprospěch.

MOTIČÁK PŘIZNAL SPORY S VETERINÁŘEM

Roman Motičák řekl, že s vydíráním veterináře nemá vůbec nic společného.

„Nevzpomínám si, že bych Foltýnovi říkal, že měl veterinář sexuálně napadnout moji družku, protože to navíc není pravda," reagoval Motičák, který přiznal, že měl s veterinářem spory.

Zdeněk Zapletal odmítl vypovídat úplně. Soud přečetl jeho předešlé výpovědi, v nichž se hájí tím, že v žádném případě nevěděl, co má Foltýn v plánu udělat.

„Ocitl jsem se ve špatnou chvíli, na špatném místě," zněla nejčastější reakce Zapletala.

Foltýna s prvními dvěma útoky spojují pachové stopy. Ty se bude snažit jeho obhájce Radek Ondruš znovu zpochybnit. Proto trvá na opětovném výslechu policistů, kteří pachové stopy vyhodnocovali.

Soud na návrh obhájce bude muset vyslechnout i několik dalších svědků, protože obžalovaný Foltýn nesouhlasí s tím, aby byly jejich výpovědi pouze přečteny.

Jakým způsobem nakonec nový senát všechny důkazy posoudí a jak dlouho bude projednávání případu trvat, zatím nelze předvídat.

Minulý soudce Zdeněk Chalupa vždy rozhodl tak, že Foltýn dostal tři roky nepodmíněně za žhářský útok na dům veterináře. Obžaloby z účasti na prvních dvou útocích byl ale zproštěn. Motičák odešel s pětiletým trestem, protože si vydírání objednal, a Zapletal byl obžaloby zcela zproštěn.