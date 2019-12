Co a kde se stalo? „Policistům Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se podařilo zadržet všechny tři osoby, které jsou podezřelé z vloupání do vnitřních prostor volně stojící garáže u objektu hájenky na Třebíčsku. Při útěku pachatelů z místa činu a jejich následném ujetí osobním vozidlem Ford Focus stříbrné barvy došlo ke střelbě. Při střelbě nebyl nikdo zraněn,“ sdělila krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Místo události neupřesnila, v den spáchání trestného činu se objevily neoficiální zprávy, že šlo o lokalitu na Náměšťsku. Na dotaz Deníku, zda byli pachatelé Češi nebo cizinci, Čírtková odpověděla, že Češi.

Odstranili petlici a začali krást

Policisté přijali ve čtvrtek 12. prosince krátce před půl třetí odpoledne oznámení, že do garáže na Třebíčsku se vloupali pravděpodobně tři neznámí pachatelé. Dovnitř vnikli po odstranění visacího zámku petlice, která zajišťovala vstupní vrata. Zevnitř odcizili kompresor a různé nářadí. Zloděje na místě bezprostředně po krádeži přistihl majitel a pachatelé se dali na útěk. „Nasedli do odstaveného osobního vozidla Ford Focus stříbrné barvy a z místa ujížděli. Majitel je začal pronásledovat ve svém osobním vozidle. Pachatelé při útěku použili střelbu z blíže nezjištěné střelné zbraně a do jízdní dráhy vozidla, které je pronásledovalo, vhazovali různé předměty zřejmě pocházející z krádeže,“ popsala průběh Čírtková.

Nezastavujte je

Jakmile policisté přijali oznámení, informovali všechny policejní hlídky v kraji a také v sousedních okresech, aby se podařilo co nejrychleji osobní vozidlo a jeho posádku vypátrat. „Obrátili jsme se okamžitě s naléhavou výzvou k veřejnosti o pomoc při pátrání po vozidle a jeho posádce, informovali jsme o tom na twitteru a ve sdělovacích prostředcích,“ zmínila mluvčí. Veřejnost dostala důrazné varování, aby se v žádném případě nikdo nesnažil vozidlo nějak zastavovat a posádku vozidla zadržet. Vzhledem k použití zbraně na místě činu bylo pravděpodobné, že pachatelé mohou být stále ozbrojení.

Mezitím se začalo zjišťovat vše o majiteli vozidla, stejně jako o aktuálnímu uživateli. Kriminalistům se podařilo kolem 16. hodiny, tedy hodinu a půl po oznámení činu, podezřelé auto vypátrat odstavené u domu v malé obci na Žďársku.

Zásahovka v akci

Z vozidla byly odstraněny registrační značky. Na místo přijela zásahová jednotka z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. V domě, za kterým bylo odstavené hledané vozidlo, zadržela dvě osoby a převezla je do policejní cely.

„Osobní vozidlo jsme zajistili k jeho důkladnému ohledání. V objektu byla provedena domovní prohlídka. Kriminalistům se další šetřením podařilo zjistit, že se na trestné činnosti na Třebíčsku skutečně podíleli tři muži a všechny se nakonec podařilo zadržet,“ sdělila Dana Čírtková.

Případem se zabývají kriminalisté z Třebíče. Trojice pachatelů je podezřelá ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním. Další okolnosti celého případu jsou předmětem policejního prověřování. Stejně tak kriminalisté prověřují, zdali trojice pachatelů nemá na svědomí další trestnou činnost.

„Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina děkují všem novinářům za korektní a věcné informování a za velmi rychlé zveřejnění výzvy k hledanému vozidlu a jeho posádce. Veřejnosti děkujeme za všechny poznatky, které nám lidé sdělovali na linku 158 s cílem, co nejdříve hledané vozidlo vypátrat. Velice si spolupráce a pomoci veřejnosti vážíme,“ dodala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.