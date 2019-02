Třebíč – Případem devianta, který obtěžoval desítky nezletilých dětí na Vysočině, se ve středu zabýval Okresní soud v Třebíči. Jde o jeden z největších případů svého druhu na Vysočině.

Jde o čtyřiatřicetiletého Lukáše Matějku z Telče, kterého se policii podařilo dopadnout loni v květnu. Do té doby od roku 2010 obtěžoval desítky dětí.

Jezdil po kraji v tmavozelené Škodě Octavii a vyhledával si osamělé oběti. V některých případech byl maskovaný kuklou. Většinou před nimi masturboval a některých se snažil i dotýkat.

Matějka se k většině případů přiznal. Ty, kde je mu obžalobou dáváno za vinu, že své oběti fyzicky napadl, popírá. Tvrdí, že si to nepamatuje, nebo že se pouze snažil, aby ho oběti viděly a následně odešel.

Celkem je mu dáváno za vinu, že spáchal třicet útoků na různých místech Žďárska, Jihlavska a Třebíčska.

Okresní soud dnešní jednání odložil na 26. února s tím, že bude muset vyslechnout soudního znalce. To by mohl být i vynesen rozsudek.

Soudní znalec původně Matějkovi navrhoval ústavní léčbu, ale poté, co se sám dobrovolně podrobil ambulantní sexuologické léčbě, tak již na ústavní formě netrvá.

