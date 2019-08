Zdaleka není jediná, kdo už má podobnou zkušenost za sebou. Policisté totiž nejen v létě namátkově realizují kontroly diskoték a podobných podniků s ohledem na konající se akce v regionu. A snažit se utéct je prý v takových chvílích zbytečné. „K případům útěku mladistvých na těchto akcích nedochází, neboť kontrolovaný objekt je ze strany policistů důsledně zajištěn,“ uvedl pro Deník vrchní inspektor Martin Hron.

Prázdniny zkrátka lákají školáky k porušování zákazů. Častým nešvarem je experimentování s alkoholem, cigaretami a nebo i s drogami, konkrétně s marihuanou. „Toto experimentování je pak posíleno zvláště ve skupině vrstevníků,“ upozornil Hron. Na druhou stranu prý na Vysočině téměř vymizelo u mladých osob vandalství. Obecně se soudí, že se mladí v tomto směru dostatečně vyřádí při hraní počítačových her.

Ředitel jihlavského Domu dětí a mládeže Vilibald Prokop je přesvědčený, že způsob, jakým děti tráví prázdniny, je dán rodinným zázemím. „Pokud je dobré, rodiče dětem zařídí aktivní vyžití. Je jedno, jestli je to návštěva babiček, táborů nebo výlety s kamarády,“ prohlásil.

Rozhodně by ale nedělal velkou aféru z menších průšvihů. „Stane se to, je ale třeba včas upozornit dítě, že takhle ne. Z mého pohledu by měl každý mít nárok udělat chybu, aby se z ní poučil,“ uvažoval. Pro dnešní děti je podle něj největší trest vypnout internet a zabavit mobil. „Jak u nás bývalo zvykem nesmět za trest ven, dnes mám pocit, že pro děti je trest, když ven jít musí,“ řekl v nadsázce.

Děti prostě tráví prázdniny doma zcela dobrovolně, baví se u počítače nebo televize, někdy jim stačí i mobil. I v takovém případě by však měli mít rodiče vždy připravený způsob jejich kontroly nebo si nejlépe zajistit spolehlivou osobu, která na dítě dohlédne.

Zejména malé děti by pak dle policie neměly být v žádném případě bez dohledu dospělého. „Nebezpečná je manipulace s plynem, ohněm, elektřinou a jakýmikoliv hořlavinami. Pozornost je dobré věnovat také chemikáliím a čisticím prostředkům, které jsou běžnou součástí domácností,“ varoval vrchní inspektor David Linhart.

Když už musí malé dítě zůstat doma na krátkou dobu samo, je nutné zkontrolovat okna a dveře, jestli jsou dobře zavřené a zvláštní pozornost věnovat nádobám naplněným vodou. U telefonu by měly být vypsány důležité kontakty a dítě by nemělo otevírat dveře ani v případě, že bude cizí člověk za nimi neodbytný.

Nebezpečí přitom číhá i na silnicích. Děti na kolech musí bezpodmínečně mít cyklistickou přilbu, která je povinná u osob do osmnácti let. Ti starší pak často hazardují při cestování stopem. To je dle policie jedna z nejnebezpečnějších situací, do kterých se mohou mladiství během prázdnin dostat. „V mnoha případech se policisté v minulosti setkali s případy, kdy bylo dítě uneseno či odvezeno do neznámého místa,“ připomněl Hron.

Zdá se tedy, že nejlepším řešením je dětský tábor. Ty by měly být pro rodiče zárukou toho, že se o jejich potomky zkušení vedoucí na nějaký čas postarají. I tam ale děti občas zkusí experimentovat s cigaretami nebo alkoholem. „Pokud je tábor organizovaný na profesionálnější úrovni, měli by vedoucí toto chování poměrně brzy zaregistrovat a vše vyřešit sami nebo případně s rodiči,“ poznamenal Prokop, který má s dětskými tábory bohaté zkušenosti.