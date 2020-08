Jako schválnost a urážku na cti označili úředníci přestupkové komise ve Velkém Meziříčí na Žďársku chování šestapadesátileté Šárky Gajdziokové z Křižanova, která se před časem snažila upozornit na údajnou policejní zahálku sednutím do nezajištěného policejního auta.

Policie paní Šárku vytahuje z policejního auta, kde seděla půl hodiny bez povšimnutí. | Foto: Deník / Archiv

Ve správním řízení za to dostala pokutu patnáct set korun. K tomu musí ještě zaplatit poplatek jeden tisíc korun za správní řízení. Pro Šárku, která si přivydělává roznáškou novin a letáků, je to výrazný zásah do jejího měsíčního rozpočtu.