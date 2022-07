Migranti z Bangladéše na Jihlavsku: skupina kráčela po silnici u Nadějova

Policisté začali po dalších uprchlících pátrat a postupně se jim podařilo nalézt osm mužů. Dohromady tak zajistili jedenáct lidí. „Jednalo se o cizince z Nepálu, Afghánistánu a Indie. Osm mužů bylo ve věku od třiadvaceti do třiačtyřiceti let. Tři z cizinců byli mladiství chlapci. Do nákladního vozidla se dostali v Rumunsku bez vědomí řidiče kamionu, přicestovali až do České republiky a jejich cílové země měly být státy Evropské unie, zejména Portugalsko a Itálie,“ dodala mluvčí.

Migranti neměli platné doklady

Běženci u sebe neměli platné doklady ani oprávnění pobývat na území České republiky. Starší osmnácti let tedy policisté převezli do zařízení pro dospělé, mladší do výchovných ústavů. Nyní probíhá správní řízení týkající se jejich nelegálního pobytu na našem území. „Kromě toho probíhá i trestní řízení ve věci organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, kterého se dopustil zatím neznámý pachatel,“ doplnila Kroutilová.

Událost se stala toto pondělí. Za posledních několik dnů je to další případ zajištění nelegálních migrantů na Vysočině.