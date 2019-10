„V rámci prověřování a objasnění této trestné činnosti by policisté potřebovali zjistit totožnost muže a ženy zachycených na kamerovém záznamu. Žádáme osoby na videozáznamu, anebo nebo občany, kteří je znají či mají informace o tom, kde se v současné době nacházejí nebo pohybují, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158,“ přiblížila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

K případu došlo ve čtvrtek 29. srpna dopoledne v prodejně na Havlíčkově náměstí. Dosud neznámý pachatel využil nestřeženého okamžiku, vešel do kanceláře prodejny a odcizil odtud přes pět tisíc korun.

Policisté provedli šetření a shromažďovali veškeré získané informace, a to včetně vyhodnocování zajištěných záznamů z kamer. „Na kamerovém záznamu se pohybuje muž v kratších kalhotách, ve světlém triku s nápisem a kšiltovce se světlými pruhy. Dále se tam pohybuje žena se světlými vlasy sčesanými do culíku, ve světlém tričku a s tmavou taškou přes rameno. Obě tyto osoby by mohly poskytnout důležité informace pro účely trestního řízení, a proto se policisté obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci při zjišťování jejich totožnosti,“ doplnila policejní mluvčí.