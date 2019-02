Třebíčsko - Téměř sedmnáct set trestných činů museli v loňském roce řešit policisté na Třebíčsku. Úspěšní byli ve více než polovině případů. Jedním z nich bylo i loupežné přepadení za bílého dne.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jiří Sláma

Došlo k němu na začátku května před lékárnou v ulici Smila Osovského v Třebíči. Pod pohrůžkou násilí tam žena vydala sedmatřicetiletému muži pět tisíc korun. „Muže policisté dopadli hned druhý den ráno," oznámila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Naopak i nadále policisté řeší případ přepadení herny v ulici Otokara Březiny v Náměšti nad Oslavou. Tu přepadli v červenci s pistolí v ruce dva zloději a odnesli si několik tisíc korun. „Ke zranění nedošlo. Toto loupežné přepadení nadále prověřujeme. Pachatelé se dopustili zvlášť závažného zločinu loupeže," dodala Kroutilová.

Obě zmíněné události patří do kategorie násilná trestná činnost. V ní došlo oproti předloňskému roku k nárůstu trestných činů o dvacet na 166. Objasnit se daří tři ze čtyř případů. Téměř polovina všech trestných činů v okrese spadá do majetkové trestné činnosti. „V loňském roce došlo na Třebíčsku k 755 majetkovým trestným činům," informovala mluvčí. To je v porovnání s rokem 2012 o více než stovku případů méně .

Nejčastěji se loni jednalo o takzvané krádeže prosté. V nich hrají prim, přes neustálá upozorňování policistů, krádeže různých věcí z vozidel. Těch loni policie napočítala pětašedesát. I druhé místo náleží případům souvisejícím s auty. Jsou to krádeže pohonných hmot.

Do majetkové trestné činnosti patří i nejrůznější vloupání. Policisté z Třebíčska jich loni museli řešit 258. Pachatelé se nejčastěji vloupali do rodinných domů, chat, obchodů a restaurací. „Ve všech těchto oblastech došlo v porovnání s rokem 2012 k poklesu počtu spáchaných trestných činů. K největšímu snížení počtu spáchaných krádeží, a to více než o polovinu, došlo meziročně u vloupání do rekreačních chat. Značně se snížil také počet vloupání do rodinných domů, kterých bylo vloni o 22 méně než v předcházejícím roce, a o osm skutků bylo vloni oproti předloňsku méně spáchaných vloupáním do obchodů," řekla Kroutilová.

Významné procento trestných činů, které policisté vloni vyšetřovali, spadá pod hospodářskou trestnou činnost. Jde o různé podvody, neoprávněné držení platební karty či zpronevěru. Těchto trestných činů bylo spácháno 214 a objasnit se zatím podařilo čtyřiašedesát procent případů.

„U podvodů se vloni počet spáchaných trestných činů v porovnání s rokem 2012 více než zdvojnásobil, naopak se více než o polovinu snížil počet spáchaných zpronevěr," okomentovala Kroutilová.

K nejvíce trestným činům došlo v Třebíči a okolních obcích. „Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Třebíč a Policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 895 trestných činů, z nichž se podařilo polovinu objasnit," řekla policejní mluvčí.

Na Hrotovicku, kam patří i Jaroměřice nad Rokytnou, došlo v loňském roce k 195 trestným činům. Na Jemnicku prověřovali policisté 97 trestných činů. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni ke 234 trestným činům. Na Náměšťsku došlo v loňském roce ke 278 trestným činům.

Drogy ve věznici

Na Náměšťsko patří také jedna z největších akcí, do které se vloni zapojili policisté z Třebíčska. Zasahovali v rapotické věznici.

Loni v červnu tam rozkryli složitou a organizovanou síť pachatelů dopouštějících se drogové trestné činnosti, z nichž byla necelá polovina mezi odsouzenými vězni.

„Trestná činnost spočívala v organizování výroby drog mimo věznici a následnou distribuci drog do věznice i mimo věznici. Za tímto účelem do věznice Rapotice dopravovali drogy a mobilní telefony," popsal vedoucí oddělení obecné kriminality Josef Vodák.

V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 861 osob. Z tohoto počtu bylo 453 recidivistů, 94 žen a 35 osob mladších osmnácti let. U 261 trestných činů policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.